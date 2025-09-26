Intervenție de amploare a pompierilor

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud, incendiul s-a manifestat pe o suprafață totală de circa 400 de metri pătrați. Acoperișurile și fațadele a două gospodării vecine au suferit și ele deteriorări, însă pompierii au reușit să limiteze extinderea focului.

Cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost un coș de fum neizolat corespunzător, aflat în apropierea unor elemente din lemn. „Căldura degajată a aprins structurile învecinate, iar flăcările s-au propagat cu viteză”, au explicat reprezentanții ISU.

Pierderi materiale uriașe, dar fără victime

Chiar dacă pagubele materiale sunt considerabile, autoritățile subliniază că cel mai important este faptul că nicio persoană nu a fost rănită. Intervenția promptă a pompierilor a prevenit un dezastru și mai mare, care ar fi putut afecta întregul cartier de case.

După acest incident, ISU Bistrița-Năsăud atrage din nou atenția asupra riscurilor generate de instalațiile de încălzire defectuoase sau neverificate. Proprietarii sunt sfătuiți să își controleze periodic coșurile de fum și sistemele de încălzire, mai ales în pragul sezonului rece, pentru a preveni tragedii similare.