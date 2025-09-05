Intervenție contra cronometru

Flăcările au cuprins două anexe gospodărești și s-au extins rapid către acoperișul casei. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu două autospeciale de stingere, o cisternă și o ambulanță SAJ.

O femeie de 69 de ani, proprietara casei, a avut nevoie de îngrijiri medicale, dar a refuzat transportul la spital.

Incendiu masiv în Giurgiu / Sursa foto - ISU

Pericol de explozie

Suprafața afectată de incendiu a fost de aproximativ 350 de metri pătrați. În timpul intervenției, pompierii au evacuat șapte butelii din zona cuprinsă de flăcări, evitând astfel producerea unei explozii care ar fi putut avea consecințe dramatice.

Au ars în proporție de 40% acoperișul casei, anexele, circa două tone de material lemnos, mobilier, textile, anvelope și alte bunuri. Restul locuinței, dar și gospodăriile vecine au fost salvate datorită intervenției rapide a echipajelor.

Investigațiile preliminare arată că incendiul ar fi pornit de la jarul sau scânteile provenite de la o afumătoare.