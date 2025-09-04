Incendiu puternic de vegetație uscată în Buzău. Peste 15 hectare de teren au fost mistuite de flăcări

Incendiu puternic de vegetație uscată în Buzău. FOTO: Captura Agerpres
Un incendiu puternic de vegetație uscată a izbucnit, joi, în comuna Topliceni, din județul Buzău. Peste 15 hectare de teren au fost cuprinse de flăcări, iar pompierii au intervenit cu cinci autospeciale pentru stingerea lor. 

”Pompierii buzoieni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată izbucnit în localitatea Răducești, comuna Topliceni. Flăcările s-au extins rapid pe o suprafață de peste 15 hectare, fiind favorizate de condițiile meteo prielnice propagării arderii. 

La fața locului acționează cinci autospeciale de stingere și un efectiv de 20 pompieri. 

Echipajele fac eforturi susținute pentru localizarea și lichidarea incendiului, astfel încât acesta să nu se extindă la locuințele și clădirile din zonă”, a transmis ISU Buzău.