”Pompierii buzoieni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată izbucnit în localitatea Răducești, comuna Topliceni. Flăcările s-au extins rapid pe o suprafață de peste 15 hectare, fiind favorizate de condițiile meteo prielnice propagării arderii.

La fața locului acționează cinci autospeciale de stingere și un efectiv de 20 pompieri.

Echipajele fac eforturi susținute pentru localizarea și lichidarea incendiului, astfel încât acesta să nu se extindă la locuințele și clădirile din zonă”, a transmis ISU Buzău.