Intervenție dificilă pentru pompieri

La fața locului au acționat pompierii Detașamentului Giurgiu cu patru autospeciale de stingere. Efortul lor a fost sprijinit de autoritățile locale, care au mobilizat fermieri din zonă. Aceștia au pus la dispoziție două cisterne cu apă și un buldoexcavator pentru limitarea flăcărilor.

După opt ore de luptă continuă, incendiul a fost lichidat. Bilanțul este unul îngrijorător: aproximativ 15 hectare de miriște de grâu, opt hectare de pășune și vegetația de pe terasamentul căii ferate, pe o lungime de aproape trei kilometri, au ars în totalitate.

Cauza, posibilă intenționată

Primele cercetări indică drept cauză probabilă folosirea intenționată a unei surse de aprindere. Cazul a fost preluat de poliție, care continuă investigațiile.

Reprezentanții ISU atrag atenția că arderea resturilor vegetale sau a deșeurilor în spații deschise este strict interzisă și sancționată prin lege. O simplă scânteie poate provoca pagube uriașe, distrugând terenuri agricole, pășuni, păduri și chiar infrastructura feroviară, punând în pericol vieți omenești.