Evacuare masivă în clubul K Club

Incidentul a avut loc în jurul orei 03:45 (ora locală), când incendiul a izbucnit în incinta cunoscutului K Club Kehl, un local popular inclusiv în rândul turiștilor francezi. În momentul declanșării focului, sute de oameni se aflau în interior, însă intervenția promptă a personalului și a echipelor de urgență a permis evacuarea rapidă a tuturor celor prezenți.

Conform informațiilor furnizate de poliția germană, flăcările s-au extins într-un timp foarte scurt, afectând întreaga structură a clădirii.

Le kiss a kehl ( Allemagne ) frontière Strasbourg actuellement pic.twitter.com/XozO3bCMEa — YA2/s (@Ya2SN__) March 29, 2026

Trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

În urma incidentului, trei persoane au fost preluate de echipajele medicale pentru investigații și îngrijiri, fără a fi raportate, până în acest moment, victime în stare gravă. Imaginile apărute în presa locală arată cum incendiul a cuprins acoperișul clădirii, generând un fum dens vizibil de la distanță.

Persoanele aflate în club în momentul izbucnirii incendiului au descris momente tensionate, dar au subliniat profesionalismul angajaților. Potrivit martorilor, anunțurile de evacuare au fost făcute în mai multe limbi, inclusiv germană, franceză și engleză, ceea ce a facilitat o ieșire ordonată.

„Totul s-a întâmplat brusc. Am auzit că este incendiu și imediat au început anunțurile. Personalul ne-a ghidat calm și evacuarea s-a desfășurat foarte repede”, au relatat mai mulți tineri citați de presa locală.

🇩🇪 | Énorme #incendie dans la boîte de nuit Kiss Club (K Club), à #Kehl, à la frontière entre #Strasbourg et l’#Allemagne : le plafond de l’établissement a pris feu, comme au #Constellation à Crans-Montana 🔥 pic.twitter.com/3P8WGqayi1 — Instant Actu (@Inst_Actu) March 29, 2026

Anchetă în desfășurare

Autoritățile din Germania au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale incendiului, care rămân, deocamdată, necunoscute.

Incidentul readuce în atenție tragedii similare produse în Europa, precum incendiul devastator din stațiunea elvețiană Crans-Montana, soldat cu zeci de victime, însă, de această dată, intervenția rapidă a prevenit o catastrofă de amploare.

Autoritățile continuă cercetările, iar zona rămâne securizată până la finalizarea investigațiilor.

