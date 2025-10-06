UPDATE - „Din interiorul clădirii, de la etajul 2 se evacuează în acest moment aproximativ 20 de persoane care se aflau la o sală de sport. Din fericire, nu au fost înregistrate victime”, a transmis ISU Mureş.

Ce au transmis autoritățile?

La fața locului s-au deplasat trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj SMURD. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Mureș, incendiul a fost localizat rapid, iar sistemul automat de stingere al clădirii s-a activat, contribuind semnificativ la limitarea pagubelor.

„Focul a izbucnit la nivelul etajului al treilea, unde s-au înregistrat degajări de fum. Intervenția promptă a echipajelor a dus la lichidarea incendiului înainte ca acesta să se extindă la alte spații din complex”, au transmis reprezentanții ISU Mureș.

După stingerea flăcărilor, pompierii au trecut la decopertarea tavanului și verificarea minuțioasă a zonei afectate, pentru a se asigura că nu există focare ascunse.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar complexul urmează să fie evaluat pentru stabilirea cauzei exacte a incendiului și a eventualelor pagube materiale.