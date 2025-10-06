În urmă cu puțin timp, a luat foc o mașină la Pasajul Mărășești, care a fost blocat de urgență. Acest incident s-a produs pe sensul spre Nerva Traian. Echipajele de poliție sunt prezente la fața locului, iar cele de pompieri se îndreaptă la locul incendiului.

Pompierii au ajuns la fața locului după 25 de minute de la pornirea focului. Un membru al grupului de Facebook „Cetățean Sector 3” a încărcat și video cu acest incident.

Sursa video: Cetățean Sector 3/A.R.Z/Facebook

Pasajul Mărășești a fost închis

Un membru al groului de Facebook „Info Trafic București și Ilfov – Radare/R.A.R.” a publicat o imagine cu mașina în flăcări. Se poate observa că flăcările se intensifică. În aceeași imagine, se văd mașinile de poliție.

Același membru al grupului de Facebook transmite că echipajele de popmpieri încă nu au ajuns la fața locului. Acestea se îndreaptă la locația incendiului ș vor interveni pentru a stinge focul.

Încă nu s-a raportat nicio victimă în urma acestui eveniment din trafic.