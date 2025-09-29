Aproximativ 330 de elevi au ieșit imediat în curte, iar restul copiilor și personalul au fost evacuați preventiv. În total, 630 de elevi au părăsit clădirile unității de învățământ sub coordonarea cadrelor didactice.

Ce au transmis autoritățile în acest caz?

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj, flăcările au cuprins două panouri electrice aflate pe acoperiș, afectând și o zonă de izolație pe o suprafață de circa 10 metri pătrați. Pompierii au acționat rapid cu patru autospeciale și o autoscară, reușind să limiteze incendiul la locul în care a fost găsit.

Reprezentanții ISU au precizat că nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar lucrările de reabilitare vor putea continua. Activitatea școlii nu a fost afectată, astfel că orele se vor desfășura în condiții normale.

Intervenția promptă a cadrelor didactice, care au organizat evacuarea, și acțiunea rapidă a pompierilor au făcut ca incidentul să se încheie fără victime sau pagube majore.