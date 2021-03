Realitatea PLUS

S-au produs degajări mari de fum în urma arderii diferitelor deșeuri din plastic, precum și a mai multor componente IT care se aflau în hala de depozitare. Zece autospeciale ale pompierilor s-au deplasat la fața locului pentru a stinge flăcările.

"Am fost solicitați să stingem un incendiu în localitatea Chiajna. Am intervenit cu zece autospeciale și o ambulanță. La sosire echipajelor, incendiul se manifesta la o hală metalică pe o suprafață de 200 metri pătrați. Am avut o singură persoană cu un ușor atac de panică, a fost evaluată de echipajele de ambulanță, dar a refuzat transportul la spital", a afirmat Radu Marius, maior ISU-București-Ilfov.