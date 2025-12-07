Tragedia s-a petrecut în satul Arpora, după o explozie în bucătărie, în jurul miezului nopții de sâmbătă, iar 14 victime sunt angajați ai clubului.​

Șapte răniți primesc îngrijiri medicale, unul dintre ei cu arsuri pe 60% din corp, la Goa Medical College and Hospital, unde echipele lucrează non-stop.

Ministrul-șef al statului, Pramod Sawant, a descris ziua de duminică drept „foarte dureroasă” pe platforma X, iar premierul Narendra Modi și-a exprimat condoleanțele familiilor îndoliate.​

Ministrul Sănătăţii din Goa, Vishwajit Rane, a transmis pe platforma X că persoanele rănite au fost duse la Goa Medical College and Hospital, unde beneficiază de „cea mai bună îngrijire medicală posibilă”, echipele medicale intervenind continuu pe parcursul nopţii.

Potrivit News18, o parte dintre victime au pierit în urma arsurilor, iar altele au murit din cauza asfixierii.

„În acest moment de profundă durere, suntem alături de familiile afectate, asigurându-le de sprijinul nostru neclintit în orice mod posibil”, a adăugat Rane.

Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, a declarat: „Gândurile mele se îndreaptă către toţi cei care i-au pierdut pe cei dragi. Fie ca răniţii să se recupereze cât mai repede.”

A fost pornită o anchetă pentru a „stabili cauza exactă a incendiului şi dacă au fost respectate normele de securitate la incendiu şi regulile de construcţie”, a declarat Sawant.

Potrivit primelor date, localul funcţiona fără certificatul obligatoriu NOC şi a încălcat normele de siguranţă la incendiu, a precizat duminică pentru News18 directorul Serviciilor de Pompieri şi Intervenţii de Urgenţă, Nitin Raiker.

„Serviciile de pompieri au fost trimise imediat la faţa locului”, a spus Raiker pentru postul de televiziune.

„În jumătate de oră am stins incendiul. NOC nu a fost acordat, iar normele de prevenire a incendiilor nu au fost respectate de club”, a conchis el.