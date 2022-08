„Un incendiu este în curs de desfășurare în pădurea Grunewald, la vest de oraș”, și „se produc explozii”, au precizat pompierii, citați de Le Figaro.

„Incendiul s-a extins pe o suprafață de 15.000 de metri pătrați, mai întâi la un depozit de muniție și explozibili al poliției și apoi la pădurea din jur”, au adăugat ei.

„Situația este confuză, incendiul continuă să se extindă în mod necontrolat în pădure”, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt.

Pompierii nu au putut interveni imediat din cauza pericolului de explozie. Aceștia s-au poziționat într-un perimetru stabilit la un kilometru de depozitul de muniții, unde mai multe explozii încă se produceau. Regiunea Berlinului este afectată de o secetă deosebit de severă.

A fire broke out in Berlin's Grunewald forest early on Wednesday following an explosion at a police munitions detonation site, with the German capital still facing searing summer temperatures. https://t.co/q0s5zwrOr5