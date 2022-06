"Am demisionat astăzi din calitatea de membru al USR și, implicit, din funcțiile interne deținute, cea de membru al Biroului Național și cea de președinte al Filialei Prahova. Am făcut-o cu mare tristețe și cu o uriașă dezamăgire.

Am ales să plec pentru că nu vreau să invoc principii într-o organizație care îți răspunde cu zâmbete cinice atunci când îi amintești de datoria ei morală. Când te implici politic, înscriindu-te într-un partid, nu faci asta de dragul partidului sau al liderilor lui, ci pentru că speri să poți contribui cu ceva la schimbarea societății. Cetățenii nu sunt instrumente ale unui partid ori altul. Dimpotrivă, partidele sunt instrumente prin care cetățenii își promovează ideile politice.

În ultimii patru ani, am activat politic în două partide care au promis României o schimbare decisivă și o rupere completă de trecut. Au fost patru ani în care am întâlnit nenumărați oameni dornici de a contribui la binele României, de la redactarea de programe și până la participarea la campanii electorale ori în secțiile de votare din comune aproape părăsite. Este perioada în care mi-am făcut cei mai mulți prieteni și în care am cunoscut persoane pe care le voi respecta pentru tot restul vieții.