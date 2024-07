Guvernul pregătește noi taxe din care să acopere diferența de 0,8% din PIB între deficitul cerut de oficialii europeni și cel estimat de Comisie. Decizia va veni însă abia după alegeri, când liderii nu mai au nimic de pierdut, potrivit Realitatea Plus. Până atunci, se discută din nou despre o reducere a cheltuielilor statului, deși pănă acum, acesta au crescut de la an la an.