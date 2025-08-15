De la abatere minoră, la sancțiuni drastice

Până acum, construirea fără autorizație a unor anexe precum garaje, garduri sau grajduri era tratată de legislația locală drept o încălcare minoră, iar amenzile aveau valori reduse, de multe ori doar simbolice. Noul proiect schimbă radical această abordare, transformând aceste fapte în contravenții cu sancțiuni severe.

Amenzi între 1.000 și 100.000 de lei

Textul proiectului prevede că lucrările realizate fără autorizație, indiferent de dimensiunea construcției, vor fi sancționate cu amenzi ce pornesc de la 1.000 de lei și pot ajunge până la 100.000 de lei. Diferența uriașă dintre suma minimă și cea maximă este justificată de inițiatori prin dorința de a oferi autorităților locale libertatea de a evalua gravitatea cazului.

Astfel, aceeași prevedere se va aplica atât pentru o anexă de mici dimensiuni construită fără acte, cât și pentru imobile mari — locuințe, blocuri sau clădiri comerciale — ridicate fără avizele și documentațiile necesare.

Sancțiuni pentru nerespectarea autorizației

Proiectul de lege introduce amenzi și pentru situațiile în care există deja o autorizație de construire, dar lucrările efectuate nu respectă detaliile prevăzute în document. În aceste cazuri, valoarea sancțiunilor este cuprinsă între 5.000 și 20.000 de lei.

Refuzul controlului — amendă fixă

O altă prevedere vizează refuzul de a permite accesul organelor de control pe proprietate. Dacă proprietarul împiedică verificările, acesta ar urma să primească o amendă fixă de 10.000 de lei.

Obiectivul noilor reglementări

Executivul susține că aceste modificări sunt necesare pentru a descuraja fenomenul construcțiilor ilegale și pentru a oferi administrațiilor locale pârghiile necesare de intervenție rapidă. Prin acest cadru legislativ, primăriile ar urma să aibă posibilitatea de a sancționa prompt și diferențiat, în funcție de amploarea și impactul construcției realizate fără aviz.

