Bloomberg a anunțat în luna august că Intesa Sanpaolo SpA este în negocieri pentru a achiziţiona First Bank din România, de la fondul american de investiţii J.C. Flowers

Potrivit Bloomberg, tranzacția se ridică la aproximativ 200 milioane de euro (216 milioane de dolari).

Intesa Sanpaolo SpA, cea mai mare bancă din Italia, are o subsidiară în România, care are active de aproximativ 1,5 miliarde de euro şi peste 60.000 clienţi.

First Bank furnizează o gamă diversificată de produse şi servicii financiare către clienţii de retail, IMM-uri şi mari companii. JC Flowers a achiziţionat First Bank de la Piraeus Bank în 2018. Un an mai târziu, a preluat rivalul mai mic Leumi, care a fost încorporat în brandul First Bank.