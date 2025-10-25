Sistemul orei de iarnă se aplică de la ultima duminică a lunii octombrie până la ultima duminică din martie, când România trece din nou la ora de vară.

În prezent, România se află în fusul orar GMT+2, iar în perioada orei de vară diferența față de UTC este de trei ore.

Impactul asupra transportului feroviar

Compania CFR Călători a transmis detalii pentru noaptea schimbării orei: trenurile pleacă conform orei de vară până la ora 4:00, care devine ora 3:00.

Trenurile internaționale spre Moldova, Ungaria, Serbia, Ucraina și Bulgaria nu vor fi afectate, întrucât aceste țări trec la ora de iarnă în aceeași noapte. CFR recomandă pasagerilor verificarea programului pe site-urile operatorilor de transport și la panourile informative din gări.

De ce se schimbă Ora?

Din punct de vedere istoric, practica a fost introdusă pentru a alinia programul de lucru cu lumina Soarelui, profitând la maximum de orele de lumină din timpul zilei, înainte ca întunericul să se lase. Deși Uniunea Europeană a discutat renunțarea la această practică, decizia finală a fost amânată, așa că sistemul rămâne valabil și în 2025.

Efectele schimbării orei asupra organismului

Deși trecerea la ora de iarnă este adesea considerată mai ușoară decât cea de vară, ajustarea nu este doar tehnică, ci și biologică. Schimbarea orei influențează direct ritmul circadian, cunoscut drept "ceasul intern" al corpului.

În primele 2-3 zile, este posibil să resimți efecte precum:

Stări de oboseală ușoară

Tulburări temporare de somn

Cum ne este afectată starea de spirit de venirea toamnei. Ce recomandă specialiștii pentru a nu ne confrunta cu astenia de toamnă

Modificări ale dispoziției sau dificultăți de concentrare.

Motivul este că organismul are nevoie de timp pentru a-și reseta secreția de melatonină, hormonul somnului, conform noului program de lumină.

Cum să te adaptezi ușor la ora de iarnă 2025: sfaturi de la specialiști

Specialiștii în știința somnului oferă soluții simple pentru o adaptare mai ușoară la ora de iarnă:

Ajustează treptat somnul: Începe să te culci cu 15-30 de minute mai devreme cu câteva zile înainte de 26 octombrie.

Lumina Naturală Dimineața: Expune-te la soare imediat după trezire. Lumina este esențială pentru reglarea ceasului biologic.

Mișcare și Relaxare: Plimbările în aer liber combat oboseala. Seara, înlocuiește cofeina cu un ritual relaxant (citit, meditație).

Curiozități despre trecerea la ora de iarnă

Ideea originală a aparținut lui Benjamin Franklin (1784), care dorea economisirea lumânărilor. Sistemul a fost adoptat pe scară largă în timpul Primului Război Mondial.

Peste 70 de țări continuă să schimbe ora, însă state importante precum Japonia, China sau Islanda nu aplică această practică.

Statisticile arată o ușoară creștere a numărului de accidente rutiere în primele zile, din cauza întunericului care se lasă mai devreme. Prudența este esențială!

Schimbarea orei marchează simbolic trecerea spre anotimpul rece, invitându-te la un ritm de viață mai lent, sincronizat cu natura.

Țările care au renunțat la schimbarea orei. Ce efecte au resimțit oamenii