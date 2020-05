VIDEO: Premierul Ludovic ORBAN: Suntem democrație, nu anarhie. Trecem la alertă MAXIMĂ

,,Orice comportament care nu e corect și care poate duce la infectarea concetăţenilor noştri e un comportament faţă de care trebuie să acţionăm. Suntem democraţie, dar nu suntem anarhie. Democraţia e în beneficiul celor care respectă legea. Trebuie să ne asigurăm de respectarea legii şi să ne asigurăm că puteam apăra viaţa şi sănătatea oamenilor", a precizat Orban.

,,Ca să am o exprimare plastică, trecem de la stare de alertă la stare de alertă maximă, pentru că legea ne conferă toate pârghiile şi instrumentele pentru a putea asigura respectarea măsurilor, a regulilor care sunt stabilite pentru a apăra sănătatea şi viaţa oamenilor.(...)

,,Pentru a adopta noi măsuri de relaxare de la 1 iunie trebuie să ne asigurăm că actualele mpsuri de relaxare pe care le-am luat să nu genereze o creștere semnificativă a cazurilor și să fim nevoiți să le înăsprim din nou. Prin HG avem toate instrumentekle legale necesare, inclusv amneizile și fac o paranteză, am rămas siderat când am văzut oameni care ne-au acuzat că dăm amenzi, acum ne acuză că nu am dat. Adică, ai bască, nu ai bască", a afirmat Orban.