Sfanta Mucenita Tecla este prima femeie martira pentru Hristos. In Sinaxarele Bisericii este socotita intocmai cu Apostolii. Sfanta Tecla s-a nascut in cetatea Iconiu, din parinti pagani. S-a logodit cu Tamir, un tanar de neam bun, in timpul in care la Iconiu sosise Sfantul Apostol Pavel, impreuna cu Varnava, ca sa predice Evanghelia.