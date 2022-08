"Imagini (...) din interiorul unui obuzier ucrainean 2S1 Gvozdika 122mm arată că vehiclulul este încărcat cu muniție HE-FRAG fabricată de Romarm în 2022", au explicat cei de la Ukraine Weapons Tracker .

#Ukraine: An uncommon look inside a Ukrainian 2S1 Gvozdika 122mm self-propelled howitzer- showing that the vehicle is loaded with HE-FRAG ammunition made by 🇷🇴Romarm in 2022. pic.twitter.com/b7y7a1DJoI