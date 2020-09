Imagini APOCALIPTICE în California ca urmare a incendiilor de vegetație

Fenomenul rar din California a fost cauzat de incendiile de vegetație și a afectat orașele San Francisco, Oakland și Berkeley. Focul a mistuit totul în cale, iar imaginile sunt apocaliptice.

"Fumul are un miros înțepător, iar urmele incendiului sunt proaspete. Uitați-vă ce a mai rămas dintr-o locuință! Doar fundația de ciment aici, în partea de est a lacului Orevill", a afirmat John Bartell, corespondent ABC10.

Mulți americani spun cu lacrimi în ochi că au fost nevoiți să fugă din calea flăcărilor și au reușit să salveze doar câteva lucruri personale.

"Am fugit aseară. Am reușit să salvăm jumătate din animale, dar cealaltă jumătate nu. Am fost nevoiți să fugim. Am urcat în camion și am plecat", a declarat un martor al teribilului eveniment.

"Din fericire, vântul s-a mai domolit în această zonă, dar vreau să vă uitați aici. Chiar dacă incendiile uriașe au fost stinse, au rămas incendiile mai mici care se regăsesc în copaci și care sunt foarte periculoase pentru cei care trec prin aceste păduri", a mai spus corespondentul ABC10.

Pentru a circula prin fumul portocaliu, șoferii din San Francisco au trebuit să folosească farurile în plină zi. ]n plus, iuminatul stradal a fost aprins toată ziua.

"Sunt îngrijorări legate de calitatea aerului, îngrijorări ale imaginilor reale ale incendiilor generate de vânt care sunt mai grave decât problemele de calitate a aerului", a declrata, la rândul său, Gavin Newsom, guvernatorul Statului California

Norul de fum generat de incendiile de vegetație din California au condus la 25 de zile consecutive de alerte privind calitatea aerului. Meteorologii speră ca în zilele următoare vântul să se domolească, iar focarele să fie stinse.