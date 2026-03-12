Ilie Bolojan explică majorarea bugetului SRI cu peste 5 miliarde de lei: „Sunt finanțări pentru proiecte europene din programul SAFE”

Premierul Ilie Bolojan a explicat, joi seară, că majorarea bugetului Serviciului Român de Informaţii (SRI) cu aproximativ 5 miliarde de lei faţă de anul trecut se datorează în principal unor proiecte europene la care instituţia va avea acces prin programul SAFE, destinat consolidării capacităţilor militare ale statelor membre ale Uniunii Europene.

Declaraţia a fost făcută la finalul şedinţei de Guvern în care au fost aprobate bugetul de stat şi cel al asigurărilor sociale pentru anul 2026.

Premierul a precizat că SRI, alături de alte instituţii din domeniul securităţii şi apărării, beneficiază de linii speciale de finanţare din fonduri europene, menite să sprijine participarea României la programe comune de dezvoltare a capabilităţilor militare.

Bolojan a explicat că SRI, ca şi alte structuri cu rol în apărare şi ordine publică, are în acest an o componentă suplimentară de finanţare prin programele europene, inclusiv SAFE, care susțin investițiile în tehnologii și securitate cibernetică.

Bugetul Serviciului Român de Informaţii pentru 2026 a fost majorat cu aproximativ 13,8% faţă de anul precedent, creşterea ridicându-se la peste 5 miliarde de lei.

„Abordarea este simplistă şi strict contabilă”, a spus Bolojan.„Trebuie să recunoaştem că sunt ministere care şi-au crescut bugetele sau autorităţi pentru că beneficiază de anumite linii de finanţare - vă rog să verificaţi, de exemplu Ministerul Apărării sau Ministerul Transporturilor care au programe importante - şi şi Serviciul Român de Informaţii are programe atât pe fonduri europene, cât şi pe componenta de SAFE, de exemplu, achiziţii de elicoptere de tip utilitar, alte dotări care ţin atât de accesarea de fonduri europene, cât şi de SAFE. Prin urmare, cumulând aceste sume în bugetul acestor instituţii, inclusiv SRI, - şi la Ministerul Apărării e o creştere importantă pe partea de SAFE de câteva miliarde, la fel este la Transporturi de câteva miliarde, anumite ministere cum sunt cele de Externe care n-au avut de exemplu astfel de proiecte în mod evident nu apare surplusul care apare la cei care au aceste fonduri. Aceasta este explicaţia, dar în toate sistemele care ţin de ordinea publică şi siguranţa naţională aşa cum ştiţi din Ordonanţa privind reforma administrativă, reducerea de cheltuieli de personal se va face în perioada următoare şi lucrăm în acest sens în aşa fel încât prin creşterea vârstei de pensionare în aceste domenii, acolo unde aveam pensionări accelerate la 52, 53, 54 de ani, în anii următori treptat-treptat să avem o creştere a vârstei de pensionare, ceea ce va însemna economii foarte importante pentru că personalul nu va trebui înlocuit de noile generaţii. Aceasta este realitatea”, a declarat Bolojan.