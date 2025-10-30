”Nu se pune această problemă cu plecarea, pentru că atunci când eşti pe această funcţie, eşti constient că o bună parte din percepţia vizavi de o ţară ţine de stabilitatea politică”, a declarat Ilie Bolojan la un post de televiziune, potrivit sursei.

Șeful Executivului a ținut să precizeze faptul că atunci cât poţi să faci ceea ce trebuie pentru ţară, este obligaţie să faci tot ce trebuie, ”făcându-te că nu auzi criticile, nu cele pertinente, ci cele care sunt strict politice şi făcându-te uneori că nu vezi ceea ce se întâmplă, tocmai pentru a nu potenţa conflicte”.

”Faptul că avem o coaliţie de patru partide care nu este uşor de gestionat, faptul că în această coaliţie apar atacuri, nu este de natură să creeze percepţia de stabilitate, să creeze percepţia de predictibilitate, şi eu am încercat în toată această perioadă să nu potenţez aceste lucruri, să evit conflictele, pentru că nu ne ajută cu nimic, fiind conştient că acest aspect de stabilitate şi de predictibilitate contează foarte mult atunci când cei care ne împrumută se gândesc la noi”, a conchis premierul.