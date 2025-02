\"Cele două cereri care au fost depuse până acum nu au respectat condițiile de bază, în sensul că trebuiau depuse la ambele Camere. S-au depus doar la o singură cameră prima dată și abia la vreo săptămână și câteva zile la cea de-a doua cameră, iar cea de-a doua cerere nu avea numărul necesar de semnături pentru că între timp, până la data organizării ședinței, doi dintre cei care au semnat, fiind numărul exact, și-au retras semnăturile. Prin urmare, au fost efectiv niște motive, să spunem, de tip birocratic dacă l-aș putea numi așa. Acum această cerere are toate semnăturile și cred că săptămâna viitoare va fi organizat, conform procedurii, un Birou comun al celor două Camere, care, constatând că sunt respectate condițiile de convocare a plenului reunit, această cerere va ajunge pe ordinea de zi\", a spus Bolojan.



El a precizat că în cazul acestei cereri sunt două direcții. \"Sau se va face o comisie care va verifica acuzele care se aduc sau se va recurge la varianta prevederii constituționale de a se trimite Curții, pentru un punct de vedere care este consultativ. Și într-o variantă și într-alta va fi un raport, un punct de vedere, care apoi, într-o ședință ulterioară, va fi pus în dezbatere și deci se va da un vot dacă într-adevăr se declanșează procedura de organizare a referendumului sau nu se declanșează\", a afirmat președintele Senatului.



Ilie Bolojan a reiterat că, în varianta în care această cerere ar trece de Parlament, referendumul de suspendare s-ar organiza exact în perioada campaniei pentru prezidențiale și dacă acesta ar trece alegerile ar trebui organizate după datele stabilite deja. În acest context, președintele Senatului a subliniat că este un nonsens.



\"Dacă acel referendum ar trece, gândiți-vă că practic ar trebui organizate alegeri prezidențiale ca un efect al trecerii referendumului după data stabilită în calendarul electoral, deci după data de 4 mai și de 18 mai. Prin urmare, este un nonsens instituțional și aici nu se pune problema să aperi un om, pe domnul Iohannis. Nu se pune această problemă. Dar cred că, dacă gândești instituțional, îți dai seama că este un nonsens și pur și simplu dacă aperi, aperi o stabilitate instituțională a țării noastre. Aceasta este realitatea, nu e vorba de altceva\", a spus el.



Președintele Senatului a reiterat că cererea de suspendare a șefului statului este un \"joc politic\".



\"Partidele care fac această chestiune, ce doresc de fapt? Știind că președintele este la final de mandat, deci are o imagine publică după 10 ani, toți președinții României, când au terminat mandatele, n-au mai fost în vârf de formă, ci cu o cotă de încredere scăzută. Aceasta este realitatea. Și atunci e foarte ușor să te urci pe un val din ăsta de tip popular, să critici, caută să-și mobilizeze electoratele și să se pregătească pentru a ține, să spunem, electoratul în priză pentru alegerile prezidențiale din 4 și 18 mai. Este practic un joc politic. Dar orice joc politic are limitele lui cât timp echilibrele țării noastre sunt menținute și o stabilitate instituțională este asigurată. Gândiți-vă că președintele Iohannis, în oricare din situații, mai are, nu știu, maxim 100 de zile de mandat, deci nu influențează, să spunem, sub nicio formă lucrurile care se întâmplă și asta este situația\", a conchis Bolojan.



Partidul Oamenilor Tineri a anunțat, miercuri, că a redepus din nou cererea și semnăturile pentru suspendarea președintelui Klaus Iohannis, la Camera Deputaților și la Senat.



Cererea este semnată acum de 178 de parlamentari de la POT, AUR, S.O.S. România și USR. Liderul POT, Anamaria Gavrilă, a afirmat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că au fost adăugate 26 de semnături ale unor parlamentari ai USR.