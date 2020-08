Hunedoara a rămas fără paturi la ATI! Pacienți cu forme severe de coronavirus, trimiși în secții ATI din alte județe

“’Din păcate, faţă de perioada martie-aprilie, acum s-au înmulţit cazurile cu complicaţii. Capacitatea ATI este limitată la nivelul judeţului. Am fost nevoiţi să transferăm pacienţi care aveau nevoie de medicaţie şi de tratament în ATI, în alte judeţe. Am transferat pacienţi la Timişoara, Caracal, Mureş, Reşiţa, în funcţie de cum am fost ajutaţi de Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei (CNCCI), pe partea medicală. Încă sunt foarte multe persoane care nu cred în acest virus şi ajung la spital într-o fază gravă”, spune directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Hunedoara, Sebastian Mezei.