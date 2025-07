Romsilva, compania care are în administrare pădurile României, se află acum în mijlocul unor reacții și planuri de schimbare după ce Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a tras un semnal de alarmă privind activitatea regiei. Un hotel de patru stele în centrul Bucureștiului, operat de Romsilva, a încheiat anul 2023 cu pierderi de un milion de lei, iar birocrația a depășit implicarea directă în administrarea pădurilor.

Hotelul de patru stele al Romsilva din Capitală are 41 de camere, exact câte direcții silvice numără la acest moment regia. Noul ministru al Mediului, Diana Buzoianu, a spus că această clădire de lux ar putea fi folosită mai eficient, propunând ca imobilul să devină un centru de formare profesională pentru angajații din silvicultură și administrația centrală. Scopul declarat este de a transforma un spațiu care generează pierderi într-un instrument funcțional, dedicat dezvoltării profesionale și organizării.

„Eu nu mai vreau, şi cred că nici românii nu vor, o Romsilva care nu are timp, bani, resurse să se ocupe de administrarea pădurilor, dar are timp, bani şi resurse să se ocupe, de exemplu, de un hotel. Că nu ştiu dacă ştiţi, dar Romsilva are un hotel de patru stele în Bucureşti. (...) Ştiţi câte camere are acest hotel? 41 de camere. Ştiţi câte direcţii silvice sunt astăzi? 41”, a dezvăluit Diana Buzoianu.

Buzoianu a explicat că deja a început reorganizarea Romsilva, iar printre măsurile vizate se află reducerea numărului de direcții silvice, actualmente 41 la număr. Fiecare direcție dispune de un aparat administrativ propriu, în care personalul se ocupă, în mare parte, de documente și hârtii, nu de acțiuni concrete în teren.

„O să fie supărați oamenii care până acum împingeau hârtii dintr-o parte într-alta și nu se ocupau de gestionarea pădurilor, pentru că da, pentru ei nu o să mai fie același lux, aceeași huzureală, același sistem care a funcționat până acum, dar eu cred că aceștia sunt o mică parte din Romsilva”, a declarat ministrul Mediului.

Suport pentru cei din linia întâi

Diana Buzoianu a subliniat că reformele propuse au în vedere în special angajații din teren, cei care se confruntă cu riscuri reale zi de zi. Cazuri de pădurari agresați sau chiar decedați în misiune reprezintă realități cu care se confruntă sistemul, în timp ce partea birocratică beneficiază de confort fără legătură cu administrarea practică a pădurilor. Ministrul a insistat asupra necesității redirecționării resurselor spre zonele unde este nevoie de ele cu adevărat.

Romsilva, semnal de alarmă după tragedia de pe Transfăgărășan: În zonă există 112 urși, față de 25 cât ar fi optim

Transparența financiară și gestiunea activităților

Un alt punct criticat de ministrul Mediului este lipsa de transparență la nivel financiar. Diana Buzoianu a precizat că în prezent toate activitățile sunt grupate într-un buget unic, făcând imposibilă identificarea clară a costurilor pentru fiecare acțiune, fie că este vorba de lucrări, pepiniere sau drumuri forestiere.

„Regândim cu totul modalitatea în care a fost făcută contabilitatea, eficiența economică a instituției. Astăzi, este o găleată mare în fiecare Direcție Silvică, din care dacă vrei să scoți niște cifre, dacă vrei să-i întrebi cât a costat exploatarea sau cât a costat să refaci drumurile forestiere sau cât a costat pepiniera pe care ai dezvoltat-o, o să primim niște informații care sunt așa, mai cumva cu termen… niște indicii, nu neapărat niște informații concrete.

Noi vrem să schimbăm acest lucru, vrem să fie o contabilitate separată pentru activitățile esențiale și apoi acele activități care nu țin de activitatea principală de administrare de păduri să nu existe, decât dacă ele sunt eficiente economic”, a explicat ministrul în cadrul unui interviu.

Pe lângă disputarea pierderilor și a ineficienței, imaginea Romsilva a fost marcată recent de detalii privind fostul director. Teodor Țigan a obținut la plecarea din instituție o primă de pensionare de 100.000 de euro, iar ulterior a dat în judecată regia, solicitând despăgubiri suplimentare după ce nu i-a mai fost prelungit contractul.

Teodor Țigan, directorul Romsilva care a încasat 100.000 euro primă de pensionare, a dat în judecată regia. Ce pretenții scandaloase are