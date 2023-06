Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi te poate incerca o stare de confuzie si dezorientare in care ai putea pierde controlul asupra ta si asupra unei situatii, scrie Sfatul Parintilor. Prima ta prioritate acum este sa ai claritate. Vezi exact ce se intampla concret. Aduna-ti fortele si mintea echilibrata ca sa revii la o stare productiva de care ai nevoie. Conjunctura astrala iti poate influenta aceasta stare trecatoare insa pune acum accent pe odihna si nu te mai gandi pana maine la niciun stres.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi te simti imputernicit sa ai initiativa in toate domeniile vietii tale. Vei avansa cu dinamism si determinare. Da la o parte cu tarie orice influenta negativa si ramai focusat pe obiectivele tale.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astrele privesc favorabil spre tine astazi si vei gasi energia si determinarea sa scapi si sa te eliberezi de situatii neplacute si nedorite care te-au tinut blocat in tot acest timp si te-au impiedicat din a-ti implini visele si obiectivele. Ai face bine sa dedici mai mult timp familiei. Pune totul in ordine in familie ca sa gasesti acolo pacea cautata.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Astazi vei gasi timp sa iti privesti ultima perioada a vietii si sa faci o inventariere realista. Asta te ajuta sa revizuiesti cum stai in relatie cu unii oameni sau situatii. Pe viitor trebuie sa nu mai ai incredere oricand si in oricine. Asta te protejeaza sa devii expus sau chiar tradat. Focuseaza-te pe propriile obiective si nu lasa factori externi sa te influenteze si dezechilibreze.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Esti asa de sigur pe tine, in sfarsit, si pe ce iti doresti, incat orice comentariu rautacios sau critici se duc pe apa sambetei. Nimic nu te poate da la o parte de pe drumul tau bun pe care ti l-ai construit pas cu pas. Esti bine infipt cu picioarele pe pamant si ai drept punct forte determinarea. Nu e de mirare ca atingi nivele de succes care sa iti asigure un viitor excelent !

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

O stare de haos si confuzie te-a dominat in ultimul timp si sa iti fie mai dificil sa te orientezi si sa iti setezi atentia pe un scop anume. Acest lucru se schimba considerabil incepand de azi si asta iti va permite ca in sfarsit sa iti pui treburile in ordine si sa ai mai multa claritate cu privire la directie, ca sa actionezi in cunostinta de cauza. Sa stii ca viitorul chiar iti arata bine. Nu iti pierde energia pe nimicuri.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Astazi poate veni o parte din trecut sa te bantuie. Anumite probleme recurente nerezolvate se fac simtite din nou, stresandu-te asa cum o fac mereu. Decide sa actionezi de aceasta data si sa pui la punct aceste aspecte, ca sa nu mai fie nevoie sa te reintalnesti cu ele pe calea ta. Cand vine vorba de orice are legatura cu casa si familia ta, ai nevoie sa ai mai multa grija si sa eviti sa faci greseli ce duc la rezultate opuse decat cele dorite.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Incearca sa iti controlezi astazi orice tendinta impulsiva si nerabdatoare pentru ca ele te pot duce pe o carare gresita. Nu asa poti lua cele mai bune decizii si ajunge acolo unde ai nevoie sa fii. Foloseste-ti ratiunea drept ghid, cuplata cu instinctele tale impecabile, si vei reusi cu siguranta si castiga recunoasterea cautata. Satisfactia este automat garantata.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Astrele conjuncturii de azi au o influenta pozitiva in aproape orice domeniu al vietii tale. Fa maximum din acest climat pozitiv. Corecteaza orice greseli din trecut, razgandeste-te cu privire la credinte vechi ce acum nu iti mai servesc, termina o treaba ramasa neterminata si fa un start nou cu planuri ambitioase si frumoase. Ai incredere in primul tau instinct si in alegerile pe care le faci, calauzit de respectul de sine.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Astazi ti se poate solicita sa te ocupi de mai multe situatii problematice, asa ca asigura-te ca esti pregatit si, mai presus de toate, ramai rabdator si netulburat. Atat timp cat nu iti lasi sentimente de panica sa te copleseasca si sa te retina de la a avea mintea limpede, ar trebui sa nu ai probleme in a gasi calea de iesire. Fa tot ce poti mai bun.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Astazi te pot incerca stari de nesiguranta cu privire la directia in care se indreapta viata ta si viitorul in general. Nu esti sigur care sa iti fie pozitia in raport cu o anumita situatie sau alegere. Gaseste timp ca sa ai un dialog intern cu tine insuti. Analizeaza situatia si clarifica ce simti. Dupa ce esti mai sigur legat de ceea ce vrei si cum esti in stare sa ajungi acolo, vei putea sa avansezi cu dinamism si usurinta.