Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ziua de azi se prezinta a fi una fara prea multe planuri si mize. Ai putea inchide un subiect problematic pentru tine cu concluzia ca deocamdata inca contine intrebari fara raspuns. Fa o lista de aspecte ce trebuie neaparat rezolvate azi si cele care pot suferi amanare. Focuseaza-ti toata atentia in aceasta directie a ce e prioritar si pe restul ignora-le. Ai grija mare la orice forma de comunicare azi pentru ca pot fi erori si neintelegeri regretabile.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Iti place si tie, ca oricarui om, o petrecere buna, dar si mai mult iti place modul de a te distra in siguranta. Exista un aer salbatic azi in jur care poate impinge comportamentul prietenilor in afara ariei normale si sa ii indemne spre gesturi nebunesti. Nu iti lasa oamenii dragi sa conduca dupa ce au baut alcool. Nu faceti lucruri iesite din comun doar din flacara momentului. Fa orice poti ca sa stopezi atat la tine cat si la ei comportamente ce se justifica doar ca va da stare de bine, daca ele nu se intampla pe un teren de siguranta.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Tu nu esti ca fel de a fi o persoana salbatica si nebuneasca, insa astazi poate iesi in forta la iveala un aspect din tine jucaus. Simti nevoia sa faci ceva diferit cu cineva drag. In loc de o seara tipica cu cina si un film, de ce nu incerci ceva special ? Iesiti la un jogging in parcul din apropiere sau radeti amandoi de amintiri dragi intr-un loc care are o semnificatie de suflet pentru voi. Nu conteaza varsta, conteaza doar sa iti dai permisiunea azi sa fii spontan si plin de dragalasenie ca un tanar indragostit de viata.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

O persoana de sex masculin, poate ceva mai in varsta, poate veni la tine acasa si te poti simti ca si cum interactiunea cu el iti intrerupe anumite planuri propuse. Mentine intentii bune si ramai deschis ; asculta ce are sa iti spuna si citeste printre randuri daca nu cumva ceva din informatia ce vine spre tine iti este de folos. Pe planul casnic, daca te simti cam plictisit cum arata casa ta, aduna cateva elemente noi decorative si invioreaza atmosfera. Uneori este suficient sa o faci cu flori.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Casa si elemente de tehnologie sunt dominante azi pentru tine. Poate ca ai cumparat un obiect de ultima tehnologie si petreci timpul cu conexiuni si cablari. Esti in elementul tau ! Poate esti implicat in rearanjarea unei case si esti, din nou, in elementul tau. Foloseste aceasta energie favorabila ca sa avansezi cu ceea ce ti-ai propus. O discutie cu cineva drag dar cu care nu te-ai auzit demult te poate intrerupe. Fii deschis ce poti auzi care sa iti fie de folos. Oricum iti place sa vorbesti cu cei la care tii.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Esti in mod deosebit sensibil astazi, poate ca prea mult fata de cum esti oricum in general. Ai grija sa nu exagerezi dand din tine prea mult pana cand nu mai ramane nimic. Esti generos asa de mult incat aproape pare ca este un defect uneori, iar azi te porti ca si cum toata lumea este in nevoie si tu esti cel care sa o rezolvi. Da, esti binecuvantat sa ai capacitatea de a-ti pasa de cei mai putin norocosi. Fa asta ori de cate ori poti. Insa nu exagera pana cand devine un obstacol pentru echilibrul tau.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Astazi este ziua pentru ceva nou si diferit. Oricat esti de apropiat de partener, resimti uneori rutina. Rutina este placuta de cele mai multe ori pentru ca da un sentiment de stabilitate, insa nu si rutina plictisitoare. Ia acest aspect in mainile tale si planifica o iesire neobisnuita. Faceti lucruri pe care le adorati dar pe care nu le-ati mai facut demult ; sau ceva total nou. Orice reusiti sa reintareasca relatia este binevenit si va va reenergiza.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Partea spirituala din tine iese in forta la inaintare azi. Te simti puternic conectat la nivel de suflet cu cei din jurul tau. Si intalnirile sociale cu oricine vor fi pline de spirit si de dezbateri care va inalta, inclusiv cu abordari despre sensul vietii ce pot fi chiar si cu mecanicul de masina. Exista o caldura si o usurinta in aer care ii face pe cei cu care ai de-a face sa fie si ei cu sufletul usor. Bucura-te de aceasta zi !

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Indiferent spre ce te indeamna mintea sa te gandesti azi, pune un zambet larg pe chip si pregateste-te sa il lasi acolo intreaga zi. Va fi una din zilele tale bune daca ii permiti sa fie asa. Exista un sens al distractiei si dragalaseniei in aer. Chiar si cei mai scortosi se risca sa faca o gluma si sa zambeasca. Fa ceva special cu o persoana pe care o iubesti. Poti simti inclusiv sa intri intr-o biserica si sa stai in stare de reverie si recunostinta, privind soarele prin geamurile locasului sfant si simtind ca esti conectat si transformat spiritual.

