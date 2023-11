Luna, ca un adevărat arbitru cosmic, va trebui să găsească un echilibru între pragmatismul lui Jupiter și viziunea visătoare a lui Venus. Cu toate acestea, trebuie să fim conștienți că ceea ce pare să funcționeze în practică s-ar putea să difere de ceea ce ne-am imaginat inițial. Astfel, ne va fi necesar să înțelegem că uneori trebuie să renunțăm la idealurile noastre și să ne adaptăm situației reale pentru a obține rezultatele dorite. În ciuda potențialului de tensiune dintre Venus și Jupiter, această confruntare astrală aduce și o oportunitate de creștere și învățare.

Luna, jucând rolul de arbitru, ne deschide o cale către înțelepciune și echilibru. Deși iluziile romantice ale Venus pot fi atrăgătoare, este important să ne axăm și pe aspectele practice ale vieții cu sprijinul lui Jupiter. Așadar, în cazul în care ceea ce am plănuit sau visat nu funcționează în practică, ar trebui să ne adaptăm și să învățăm să facem compromisuri. Vor fi momente în care trebuie să ajustăm așteptările noastre pentru a ne adapta la realitatea prezentă și a obține satisfacția și succesul pe care ni-l dorim în viață.

Horoscop zilnic BERBEC

Romantismul iti este favorizat azi si intotdeauna adori sa traiesti o zi numai buna pentru iubit. Luna este inca in sectorul tau de parteneriate comise si nu iti poti lua mintea de la persoana iubita. Categoric esti pregatit pentru unele conexiuni mai profunde si poti multumi Lunii pentru asta. Te poti astepta ca o relatie sa evolueze mai mult azi. Si Venus cu Jupiter lucreaza impreuna si te ajuta sa atragi unele intamplari norocoase in iubire. La ce aspect ce tine de dragoste te gandesti ?

Horoscopul zilei TAUR

Azi te-ai putea simti cam coplesit emotional din pricina unor alinieri planetare. Luna este inca in sectorul transformarilor tale si este o energie intensa ce te-a ajutat dar te si bucuri ca se incheie. Unele lucruri sunt in capul tau dar altele sunt clare prin ce spune intuitia. Exista o mare schimbare in lucru pentru tine si va fi exact ceea ce vrei daca dai la o parte fricile mintii si mergi pe calea intuitiei. Venus si Jupiter coopereaza in sectorul tau de bani si iti vor trimite unele semne sau intamplari norocoase pe scena financiara. Fii atent sa nu le ratezi, poate fi un castig, un bonus sau o portie de cumparaturi care iti fac mare placere. Ce iti spune intuitia azi ?

Horoscop azi GEMENI

Azi ai o gandire pe termen lung ceea ce nu e de mirare pentru tine. Luna te influenteaza in acest sens si poti fi destul de filozof si probabil este din pricina planurilor ultimelor zile care lucreaza acum in capul tau. Categoric este tipul de zi in care sa gandesti sus pana la stele. Tu esti semn de pamant si nu ai nevoie de prea multe tehnici ca sa ramai impamantat si practic in eforturile tale. Beneficiul zilei este starea de optimism pe care astrele ti-o aduc la acest fel de a fi. Venus si Jupiter lucreaza in sectorul tau de comunicare azi si asta te ajuta la acest domeniu. Tine telefonul la indemana, nu stii ce noroc iti e adus de Jupiter prin forme de apeluri sau mesaje.

Horoscop zilnic RAC

Luna pune stralucirea ei pe zona carierei tale si in plus mai primesti si semne si semnale de la Univers care te ajuta sa iei anumite decizii importante. Fii foarte atent ce iti spune azi intuitia. Daca asculti o meditatie si iti linistesti mintea, te poti cupla la acest noroc care e in jurul tau si care e dornic sa iti dea raspunsuri. Venus si Jupiter lucreaza pentru putina magie spre tine care se poate vedea in domeniul casei si familiei azi. Urmeaza vibratiile bune, mentine-ti neaparat o stare de spirit buna si vei fi ajutat sa traiesti lucruri bune.

Horoscopul zilei LEU

Luna te incurajeaza azi sa te conectezi cu oamenii intr-un mod care iti creste starea de bine si te inalta ca vibratie. Un domeniu al vietii in care poti experimenta noroc azi este cel al statutului tau social. Daca ai nevoie de un plus de energie de sustinere, petrece timp cu prietenii sau cu oamenii tai preferat. Venus si Jupiter lucreaza azi in sectorul tau de romantism, deci fii deschis sa atragi lucruri minunate in amor. Este timpul sa fii serios si comis pe tema scopurilor tale si sa faci actiuni spre ele. Iti sunt clare ?

Horoscop azi FECIOARA

Gandurile tale sunt peste tot azi, in special cand vine vorba de un obiectiv anume la care iti sta mintea sau pe care l-ai planificat de ceva timp. Azi posibil sa nu te simti foarte stapan pe situatie pe acest subiect dar ai un sentiment intuitiv ca esti foarte aproape de destinatia finala. Te ajuta in acest sens Luna in sectorul tau 12 care inchide un capitol. Si nu uita ca ai ingeri pazitori ce te ajuta la tot pasul. Venus si norocosul Juptiter te fac atent la detalii. Daca e sa atragi ceva minunat pe planul muncii, va fi urmare a atentiei pe care o vei da acelor detalii care fac diferenta.

Horoscop zilnic BALANTA

Ai parte de multa energie norocoasa azi, iar Luna intra in zodia ta si straluceste asupra sinelui tau. Incepe un nou capitol in orice domeniu vrei azi, fie ca e iubire sau bani sau in oricare iti indica starea de implinire a sufletului tau. Reinventeaza-te sau doar incepe ceva ce te face sa te simti bine. Poate fi si doar o noua credinta, un nou mod de a privi o veche tema, un mod care iti da bine in inima. Venus si Jupiter te ajuta sa atragi oportunitati norocoase azi. Foloseste-ti bagheta magica de creator si vezi ce se intampla azi. astrele sunt de partea ta.

Horoscopul zilei SCORPION

Azi e o zi in care lucrezi si esti preocupat cum sa cresti banii pe care ii faci. Primesti si unele semnale pozitive de la Univers in acest sens care te incurajeaza. Venus si Jupiter fac un tranzit karmic care iti trimit vibratii de abundenta, ceea ce inseamna ca vei vedea semne ce par coincidente amuzante dar pe care ar fi bine sa le urmezi, scrie Sfatul Părinților. Venus vrea sa iti urmezi pasiunile inimii.

Horoscop azi SAGETATOR

Sunt sanse mari sa primesti o veste buna pe scris azi si poate chiar va crea o reactie pozitiva in lant ! Luna lucreaza azi in sectorul tau de comunicare si iti va adauga ceva noroc pe drumul comunicarilor zilei. Foloseste-ti emotiile in cuvinte dar fii cu picioarele pe pamant si realist in ce spui sau scrii azi, asa vei gasi exact raspunsurile pe care le astepti.

Horoscop zilnic CAPRICORN

Conditiile din planul casnic pot fi oarecum innorate azi iar asta iti poate crea anumite tensiuni si o presiune neasteptata in atmosfera. Mintea iti este focusata pe domeniul casei azi din pricina Lunii, insa Venus si Jupiter te vor indemna sa fii atent spre orice tine de munca si reputatie. Mentine-ti karma curata pentru ca unii ochi sunt pe tine acum. Ai nevoie sa fii realist, cu picioarele pe pamant si atent la orice detaliu azi. Raspunsurile sunt mai simple decat le faci tu din capul tau sa fie. Ce solutie speri sa apara in calea ta ? Cu optimism vei ajunge la ea, stii bine.

Horoscopul zilei VARSATOR

Poti simti un oarecare conflict azi intre munca, viata si distractie. Acest nod de energie te poate confuza. Cel mai bun plan de actiune este sa iti faci munca sustinuta la inceput si sa iti planifici calendarul social dupa aceea in functie de timpul pe care il ai la dispozitie. Luna te poate face sa fii prins intre realitatea pragmatica si aspectele emotionale. Si totusi simti nevoia sa te si distrezi ! Gaseste timp si pentru asta, mai ales ca Venus si Jupiter te ajuta sa atragi unele prietenii minunate si oportunitati sociale azi care te vor ajuta fie personal fie profesional.

Horoscop azi PESTI

Doar instinctul de unul singur nu e suficient pentru drumul de azi, ai nevoie sa te bazezi pe mai mult decat doar pe bunul simt. Ai nevoie sa fii atent la detalii intr-o maniera rationa si logica. Este una din acele zile in care te simti mare si puternic, mult mai mult decat te-ai simtit in ultimele zile. Ritmul in Univers este un pic mai lent dar foarte necesar pentru putina pauza. Venus si Jupiter iti pot trimite noroc pe calea ta azi, dar poti simti si o presiune pe care nu o intelegi si care se datoreaza unei karme vechi. Este important sa faci totul corect si cu energie buna si vei avea parte de o zi norocoasa care va sterge orice povara cari cu tine din trecut. Simti despre ce povara este vorba si care, poate, nici nu e a ta ci mosternire de la strabunii tai ?

