Pe masura ce Luna face trigon cu stabilul Saturn, acest efort este probabil sa escaladeze in ceva salbatic. Emotii problematice suprimate si-ar putea face loc sa iasa la suprafata in timp ce Luna face cuadratura cu ranitul Chiron. Cu toate acestea, vom putea sa mergem inainte cu binele cand Luna face sextil cu soarele optimist. Uneori trebuie sa simtim pentru a ne vindeca!

Horoscop zilnic BERBEC

Astazi te poti simti mai degraba anxios si nerabdator. Poate ai o intalnire importanta si mintea iti zumzaie cum sa creezi cea mai buna impresie. Tine minte ca cu cat incerci mai tare, cu atat impingi mai departe obiectul dorintei tale. Cea mai importanta parte din a impresiona alt om este sa ai tu incredere in tine. Relaxeaza-te. Incearca sa nu te prinzi prea mult in ambitiile tale.

Horoscopul zilei TAUR

Lucrurile se vor derula usor si placut azi, dandu-ti incredere si speranta pentru viitor. Asta, in schimb, te va ajuta sa gandesti mai pozitiv si sa dezvolti determinarea si puterea necesara de a inchide usa trecutului pentru totdeauna. Este timpul sa privesti spre viitor si sa iti construiesti calea spre primavara urmatoare in noii tai termeni.

Horoscop azi GEMENI

Incepe o perioada minunata in care sa te ocupi de tine si de corpul tau in caz ca ceva nu merge asa cum vrei. Mergi la dentist sa iti verifici dantura. Mergi la medic daca ceva te supara. Stiai ca multa lume sufera de alergii, lipsa de energie, oboseala cronica sau dureri de spate si doar si-au adaptat viata cu aceste probleme ca sa mearga mai departe ? Nu este in regula. Vezi ce mananci in caz ca te simti obosit.

Horoscop zilnic RAC

Urmeaza o perioada excelenta sa iti infrumusetezi casa. De exemplu, cumpara-ti flori proaspete in glastra, ia plante noi, o pictura, o patura frumos colorata sau orice care te inveseleste si iti creste starea de bine acasa, crescandu-ti vibratia.

Horoscopul zilei LEU

Poate ca ai o dificultate in a-ti impune opiniile in fata altora. Pentru unii, ideile tale sunt prea orientate in jurul tau. Pentru altii, poti parea insensibil intr-o anumita situatie. Fa tot ce poti mai bine sa intelegi ce iti spun ceilalti. Nu fii surprins daca nu primesti valurile de iubire pe care crezi ca le meriti. Este o zi in care sa observi si sa inveti.

Horoscop azi FECIOARA

Fluctuatiile emotionale pe care le poti simti astazi te pot pune intr-o lume a fanteziei. Tine minte ca doar de tine depinde sa iti hranesti aceste vise. Incearca sa nu lasi emotiile mai joase ale zilei sa iti afecteze strategia de a-ti implini viziunile cele mai dragi. Petrece timp singur daca asta te face sa te simti mai bine si nu ceda.

Horoscop zilnic BALANTA

Oamenii din jurul tau sunt delicati si se pot leza usor, deci ai grija cum interactionezi cu ei, te sfătuiesc astrologii. Vei vedea ca ei pot vedea dincolo de fatada si pot detecta usor disensiunile. Fii sincer cu privire la opinia ta, indiferent cum crezi ca va fi primita. Aceasta este cea mai buna abordare asupra unei anumite situatii, in special intrucat adevarul va triumfa oricum.

Horoscopul zilei SCORPION

In timp ce alti oameni pot fi confuzi si dezorientati, tu esti acela care ai toate raspunsurile. Intr-adevar, esti cel mai bine echipat pentru situatiile dificile care pot aparea intr-o zi ca asta. Ai abilitatea sa vezi prin pereti grosi ce pentru altii sunt bariere. Nimic nu va opri ochii tai patrunzatori sa vada adevarul din fiecare om.

Horoscop azi SAGETATOR

Fii pasional cu privire la lucrurile pe care le iubesti cel mai mult. In loc sa incerci sa mananci totul de pe masa de bufet, alege mai bine unul sau doua produse pe care le preferi cel mai mult si mananca-le cu multa satisfactie. Simte-te liber sa iei si pentru mai tarziu. Nu lasa pe nimeni sa te convinga asupra unei portii care nu ti se pare atractiva. Esti singurul care stie care iti sunt adevaratele nevoi.

Horoscop zilnic CAPRICORN

Familia ta primeste atentia ta deplina azi si ai face bine sa nu ii dezamagesti. Focuseaza-te si dedica timp celor foarte dragi, ofera-le intregul tau suport si ajutor acum cand au nevoie de el. Si chiar daca totul ti se pare prea mult, incearca sa nu reactionezi intr-o maniera iritata. Tot ce ai obtine este ca ai spara pe cineva drag si apoi iti va parea rau. Relaxeaza-te inainte de a se termina ziua, ai nevoie.

Horoscopul zilei VARSATOR

Pot exista anumite forte astrale dure care te pun sa iti chestionezi cele mai valoroase vise. Ai grija sa nu confrunti pe nimeni care incearca sa iti pune piedica idealismului tau. Ai putea sa ajungi sa te simti ca un balon ce se dezumfla cate putin. Fa tot ce poti ca sa eviti ca o agresiune la munca sa te puna la pamant.

Horoscop azi PESTI

Esti intr-o pozitie unica sa intelegi toate partile si aspectele unei situatii. In timp ce asta iti da un urias avantaj in fata celor care inca sunt cu capul in sol ca strutul, aceasta cantitate de cunostinte iti da si o responsabilitate in fata altora. Intuitiv stii ce este mai bine si acum trebuie sa gasesti o cale sa ii aduci pe altii in jurul tau si sa ii ajuti sa vada lucrurile din perspectiva ta.

