Bivol

Este o saptamana folositoare ca sa iti faci contacte noi si sa improspatezi pe cele vechi. Nu te teme sa comunici deschis si direct. Daca esti singur, energiile ceresti sunt favorabile sa cunosti persoane noi, dar trebuie sa te duci in situatii potrivite tie. Daca ai de luat o decizie emotionala, priveste raspunsul in inima ta. Tu stii prea bine ce vrei.

Tigru

Ti-ai putea face viata mai usoara. Opreste-te din a te ingrijora daca faci sau nu lucrul corect sau ce s-ar intampla in situatia x sau y si da mai multa atentie spre ce faci de fapt acum si in fiecare zi ce vine la rand. Este o saptamana optima sa te conectezi mai profund cu oamenii care au cele mai bune intentii in inima pentru tine.

Iepure

Toate relatiile necesita ingrijire cu iubire ca sa poata inflori. Este cineva drag pe care ai neglijat cumva? Daca da, ar putea fi timpul sa va conectati si sa comunicati. Toata saptamana, accentul va fi pe oamenii din jurul tau. Unii dintre voi trebuie sa isi construiasca legaturi mai solide cu colegii de munca, altii sa se gandeasca daca si cum sa ii abordeze pe membrii familiei.

Dragon

Trebuie sa fii pe faza si sa reactionezi rapid la munca si acasa. Fa actiuni daca sunt necesare si vorbeste ce gandesti daca ti se cere. Dupa mijlocul saptamanii, energiile pamantului creaza vibratii romantice si sunt sanse sa te apropii de cineva special. Fa maxim din asta. Vei fi incantat sa iti rezervi weekendul pentru distractie.

Sarpe

Foloseste-ti intuitia saptamana aceasta. Uneori este bine sa te uiti dincolo de suprafata lucrurilor si oamenilor ca sa discerni adevarata lor natura. Vei fi ocupat la munca si acasa iar familia va solicita si ea timp. Asta iti va da ocazia sa te conectezi mai adanc cu oamenii speciali si sa promovezi punctele de vedere cu cineva care nu te-a auzit pana acum.

Cal

Sa nu crezi tot ce auzi. Toata lumea are propriile sale interese, deci nu toata lumea te impinge intr-o directie sau alta doar pentru beneficiul tau. Tu ce vrei sa faci si incotro vrei sa te duci ? Fii sincer cu dorintele tale. Dupa mijlocul saptamanii, va trebui sa recuperezi din treburile practice de facut. Asigura-te ca munca de hartii si planurile de calatorii sunt la zi.

Capra / Oaie

Te-ai cam inchis in tine si izolat in ultimul timp. Este momentul sa schimbi aceasta tendinta. Vino in contact cu oamenii speciali din viata ta si aranjeaza sau participa la intalniri si evenimente distractive. Unii dintre voi se vor concentra pe a-si uni familia impreuna. Spre finele saptamanii, nu pierde din vedere munca sau lucrurile necesare de facut. Spre weekend, ai de eliminat legaturi de care nu mai ai nevoie.

Maimuta

Nu te simti captiv in responsabilitatile si incarcatura de munca pe care le ai. Oricum tu esti cel ce ai ales sa ai atatea pe cap. Munceste cu consecventa pe durata saptamanii si te vei simti eliberat si improspatat spre final. Rasul si veselia sunt cele care conteaza pe durata unui drum de viata. Tu de ce sa nu faci din weekendul ce va veni unul special, romantic sau vesel ?

Cocos

Saptamana incepe cu un puternic spirit competitiv. Luni si marti sunt zile propice pentru intalniri, atat de afaceri, cat si de amor, spun astrologii SfatulParintilor. Mijlocul saptamanii aduce un aer mai conservator si nu est dispus sa faci compromisuri. Amana deciziile spre sfarsitul saptamanii cand esti mai relaxat si poti gandi mail impede. Weekend-ul se anunta romantic. Esti atat de ocupat sa-ti impresionezi partenerul de cuplu incat ignori complet orice alta activitate.

Caine

Saptamana incepe promitator, dar ai grija sa nu exagerezi. Ce e prea mult strica, indiferent de situatie. Atentie la managementul timpului pentru a nu rata cateva termene de predare. In weekend se anunta intalniri romantice, indiferent daca ai pereche sau nu. Cei singuri atrag cu usurinta persoane de sex opus si nu este exclusa schimbarea statusului social.

Mistret

Inca de la inceputul saptamanii ai de facut cateva acorduri si rapoarte cu impact pe termen lung. In aceasta lumina, programeaza-ti intalnirile importante dupa ce vei termina aceste sarcini, pentru a avea mintea limpede ca sa vezi alte oportunitati. In weekend, daca esti implicat intr-o relatie de cuplu, fa o prioritate din a-ti rasfata partenerul. Daca esi singur, iesi in oras si distreaza-te. Nu se stie niciodata pe cine ai putea intalni.

