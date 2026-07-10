Horoscopul banilor, săptămâna 13-19 iulie 2026. Apar șanse de câștig, dar și cheltuieli greu de evitat

Publicat 10 iul. 2026, 16:56 Sursă astrology.com

Săptămâna 13-19 iulie 2026 vine cu o energie astrală intensă în zona financiară. Luna Nouă din Rac din 14 iulie pune accent pe stabilitate, siguranță materială și reorganizarea bugetelor, în timp ce aspectele dintre Uranus, Pluto și Neptun pot aduce schimbări neașteptate, idei noi de câștig și dorința de a ieși din tiparele financiare obișnuite.

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