Horoscop weekend. BERBEC

Tu ai in continuare o dificultate in a intelege unele informatii care au ajuns la tine in ultimul timp si nu stii cum sa actionezi cand ele au asa de multe semnificatii si asa de putine optiuni de actiune. Ai incredere in sentimentele tale instinctive mai intai care poarta cele mai importante raspunsuri pentru binele tau, scrie Sfatul Parintilor. Inconjoara-te cu pozitivitate si aduna-ti gandurile in ordine. Daca sunt imprastiate, lasa-le balta si ocupa-te de ceva placut care iti va aduce stare de bine si in minte. Este timpul sa elimini unele obiceiuri proaste pentru totdeauna. Ai grija de nevoile tale fizice.

Horoscop weekend. TAUR

Poate nu stii de ce, dar toata aceasta perioada se poate simti ca o pregatire pentru ceea ce va urma. Multi Pesti vor fi in gandurile lor tot weekendul, distanti si greu de prins cand vine vorba de implicare in lumea reala. Reviziteaza-ti unele tipare dar nu lasa obiceiuri proaste sa iti scape de sub control si sa devina tendinta autodistructive de vreun fel. Da, esti sigur ca adevarul este acolo undeva si ca il vei gasi mai ales prin caile spirituale cu care asa de bine rezonezi. Urmeaza-ti instinctul, mediteaza, comunica cu ghizii spirituali in cautarea starii de pace. Important este sa fii bland si rabdator cu tine acum.

Horoscop weekend. GEMENI

Multi Gemeni trec prin schimbari majore de viata in aceasta perioada. Chiar daca stabilitatea ta financiara si profesionala este neatinsa, tot poti fi stresat si preocupat in exces de sferele tale mentale. Insa sa stii ca e multa frumusete in lume disponibila pentru tine chiar in acest weekend si chiar incurajata de astre. O vezi, o simti ? Lasa Universul sa impartaseasca mesajele sale cu tine in orice mod posibil si incearca sa nu te mai lupti cu morile de vant. Starea de siguranta si stabilitate vine la pachet cu un tratament pozitiv pe care sa il acorzi corpului tau. Lumea fizica si mentala se intrepatrund permanent. Stii ce ai de facut, da ? Sa iti pese de tine si sa ai grija de tine.

Horoscop weekend. RAC

Tu esti una din cele mai muncitoare zodii si sigur cea mai rezistenta si consecventa cand de vorba de tras la jug. Desi esti provocat sa te ocupi de urmatorul mare proiect de munca, vei reusi si de aceasta data sa il faci sa functioneze si mecanismul acesta iti poate continua la nesfarsit daca nu inveti sa te opresti din cand in cand. Lasa perfectionismul deocamdata deoparte si fii Taurul practic care esti de obicei. Sunt multe de facut nu doar pentru munca ci si pentru starea ta de bine si primul pas este sa fii recunoscator pentru ce functioneaza deja. Focuseaza-te pe cuvintele pe care le spui, sa fie cat mai pozitive, priveste partea practica din orice. Bucura-te de ce e acum in fata ochilor tai si profita din plin.

Horoscop weekend. LEU

Uranus te provoaca sa incetinesti ritmul tocmai cand te pornisei mai cu avant si multe directii sunt puse in miscare, macar din punct de vedere mental. Dar progresul lor nu va fi asa de vizibil imediat si de evident precum ai dori sa fie, deci cuvantul este rabdare. Da in aceste zile altora ocazia sa iti arate apropierea lor si faptul ca sunt alaturi de tine. Esti pe calea buna si ceva din inima ta iti spune sa urmezi o legatura sau un parteneriat care se simte in regula pentru tine decat sa te chinui de unul singur. Fii recunoscator pentru relatiile tale apropiate si cultiva-le in mod activ.

Horoscop weekend. FECIOARA

Fii atent cand iti alegi cuvintele pentru ca ceea ce promiti e bine sa fie si livrat iar gandurile tale trebuie sa te duca spre actiuni in loc sa te tina blocat in bucle de alte ganduri nesfarsite. Nu face afirmatii daca nu esti sigur de ele si nu impartasi informatii despre care nu ai certitudinea ca sunt adevarate. Fii prudent pentru ca exista o anumita dificultate in jurul unor actiuni de facut care ar trebui sa iasa mai usor si simplu. Solutia este sa faci cate un pas pe rand in directia dorita si sa observi schimbarile care apar. Multe vei invata nu doar din motivatiile curente dar si din restrictiile curente. Fii mandru de tine in ambele cazuri.

Horoscop weekend. BALANTA

Ca sa poti sa te intelegi cu lumea si sa pui lucrurile in contextul potrivit, s-ar putea sa fie nevoie sa te adaptezi si sa iti transformi unele opinii in variante mai flexibile. Intotdeauna exista o cale de mijloc si tu o poti gasi ca sa mentii relatiile in armonie, chiar daca in linii mari iti poate fi inconfortabil sa cedezi. Continua sa fii increzator si mandru si vei realiza lucruri importante acum. Abordeaza oamenii cu delicatete ca sa fii inteles bine si vezi valoarea de a fi gentil fata de ei.

Horoscop weekend. SCORPION

Graba din ultima perioada se poate simti apasator acum si ai ocazia in aceste zile sa indrepti aceasta energie cu una mai lenta si rabdatoare. Daca ai fost prea zorit si ai expediat unele opinii, reanalizeaza cu atentie totul si lasa loc de revenire daca simti ca inima ta te trage in acea directie. Poate s-a facut o greseala si acum se doreste a fi indreptata. Este un timp bun sa faci si planuri de gatit si gradinarit, sa faci activitati in casa si sa construiesti momente placute de familie. Foloseste orice situatie in cel mai bun mod posibil ca sa ai satisfactie din cele mai simple activitati care te fac sa zambesti si in care vezi valoarea.

Horoscop weekend. SAGETATOR

Unele din lucrurile pe care ai incercat sa le discuti in ultimele saptamani poate ca nu au adus rezultatele asteptate de tine si a sosit momentul sa gasesti alte abordari si sa iesi din situatiile blocante. Nu neaparat ce nu iese inseamna ca e gresit ci ca nu este cel mai bun lucru pentru tine iar Universul te ajuta sa vezi asta. Nu trage cu dintii de ce vezi ca se lasa greu. Daca exista o relatie in viata ta care este in afara echilibrului, ocupa-te de ea dupa ce admiti ca e asa. Este in regula si sa nu stii ce sa faci, dar macar intreaba-te care este valoarea pe care o ai in fata altora si ce rol ai tu in ea cu adevarat. Si crede in tine.

Horoscop weekend. CAPRICORN

In functie de perspectiva ta, unele lucruri pot parea mai mici decat sunt in realitate sau pot sa piarda valoare in fata ta din cauza schimbarilor care s-au intamplat in viata ta. Lucruri pentru care te-ai fi luptat in circumstante diferite nu mai par asa de stralucitoare acum. Distanta creata ti-a servit unui scop bun chiar daca nu iti dai seama inca. Sunt zile in care provocarile egoului te pot impinge dincolo de limita dar totodata te si elibereaza din inchisori reale sau mentale din care nu credeai ca poti iesi vreodata. Fii liber sa fii tu.

Horoscop weekend. VARSATOR

Poate ca nu intelegi unele distante pe care le simti intre tine si unii oameni dragi sau ce au unii impotriva ta, dar nu lasa asta sa te streseze in aceste zile pentru ca sunt subiecte mult mai importante der discutie. Totusi, atmosfera iti poate parea apasatoare ca si cum simti ceva in jurul gatului cand de fapt doresti libertate. Lasa adevarul sa iasa la lumina, rostindu-l. E necesar sa setezi granite sanatoase acum dar si sa le respecti pe ale celorlalti iar pentru inima ta e mai bine sa te ocupi de lucruri pe care sa le faci la distanta. Nu sufoca pe nimeni si nici nu te lasa sufocat si astfel tine-te departe de energii negative pentru ca lumea ta sa straluceasca. Fa-ti singur lumea frumoasa.

Horoscop weekend. PESTI

