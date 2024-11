Horoscop săptămânal 18-24 noiembrie 2024. Saptamana puternica si transformatoare

Iata horoscop saptamanal 18-24 noiembrie 2024. Saptamana care incepe pe 18 noiembrie debuteaza cu o Luna relaxanta in Rac, centrand tematica horoscopului saptamanal al fiecarei zodii pe inteligenta emotionala. Pluto, planeta transformarii, va reintra in sfarsit in Varsator pe 19 noiembrie, un tranzit notabil si o forta puternica, opusa de Marte in Leu. Pe 20 noiembrie, Luna in Leu se va confrunta, de asemenea, cu Pluto, creand o perioada emotionala ce ne obliga sa gasim un echilibru in raport cu sentimentele noastre. Aceasta este o saptamana potrivita pentru a reflecta asupra lucrurilor care ne declanseaza reactii intense. Soarele intra in Sagetator pe 21 noiembrie, facand acest sezon de foc memorabil, cu Soarele pregatindu-se sa se opuna lui Jupiter in urmatoarele cateva saptamani. Luna in Fecioara, pe 22 noiembrie, incheie saptamana. Putem folosi aceasta perioada pentru a reflecta asupra a ceea ce cautam in iubire, acum ca Venus formeaza un trigon cu Luna.

Berbec (21 martie – 20 aprilie)

A venit un bun moment sa iti promovezi ideile si planurile care iti pot aduce un viitor mai bun. Iti prinde bine sa ai alaturi compania prietenilor si a celor ce te fac fericit si iti cresc starea de spirit. Succesul trait singur nu mai e succes. Finantele se vor imbunatati considerabil daca decizi sa actionezi si sa iti pretinzi ce ti se cuvine. Ti se recomanda odihna mai multa. Exista o tendinta ca in momentele de izolare sa te conectezi mai mult cu lumea ta interioara. Realizezi ca este important nu doar ce faci ci si cine esti de fapt. Elibereaza asadar orice bagaj emotional care te face sa crezi ca esti mai putin decat crezi ca esti. Ia usor totul si cel mai important, bucura-te ! Chiar si o mica calatorie in weekend te poate ajuta sa iti mentii o stare de echilibru.

Taur (20 aprilie – 20 mai)

Viata ta sociala este inca in priza. Fie ca este vorba de prieteni sau de alte aspecte sociale la care tii, poti fi solicitat sa fii prezent in mai multe feluri, inclusiv de voluntariat, ca sa iti faci simtita prezenta social. Indiferent daca doar te distrezi sau doar ajuti, important este ca lumea sociala are nevoie de tine si tu de ea acum. Este un timp bun pentru asa ceva. Astfel, poti aduce si mai multa sclipire in viata ta profesionala. Poti impresiona oameni sus pusi si munca facuta va fi vazuta ca interesanta si provocatoare. Este o saptamana care iti favorizeaza oportunitatile, depasind cu usurinta eventuale provocari. Cu un moral asa ridicat, nu e de mirare sa ai parte si de alte recompense. Unele aspecte din familie ti-ar putea strica starea de spirit, dar nu dispera. Fa tot ce e mai bun si totul va fi bine din nou.

Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Saptamana aceasta vei fi activ si sociabil. Asta te ajuta sa iti atingi obiective ce pareau initial greu de atins din cauza nesigurantei pe care o simteai. De fapt, toata saptamana ai un focus major pe tot ce inseamna responsabilitate. Desi o simti destul de intensa, munca sustinuta te poate ajuta sa ai parte de un start excelent de an. Esti gata sa atingi acele tinte ? Este momentul sa pui munca sustinuta si sa construiesti. Fii atent la unele tensiuni la locul de munca. Mentine o atitudine ponderata si stai departe de conflicte ca sa eviti sa fii prins la mijloc in situatii dificile. Trebuie sa fii atent cum iti gestionezi finantele pentru ca ai deja anumite sensibilitati pe zona aceasta. In viata personala, ramai sincer cu partenerul si totul va fi bine.

Rac (21 iunie – 22 iulie)

Saptamana aceasta te vei focusa pe aspecte de natura financiara si iti vei dedica toata atentia pentru a gasi cele mai potrivite solutii la problemele aparute. Trebuie sa actionezi imediat si sa rezolvi aspectele lasate neterminate, ba chiar sa organizezi un program de gestionare mai eficienta a banilor. La munca este nevoie sa pui in ordine activitati ca sa nu te panichezi pe viitor. Venus in Capricorn iti creste forta dorintelor. Esti plin de pasiune, fie ca e vorba despre iubire sau despre noi oportunitati de afaceri. Iesi din zona de confort si lucrurile vor fi foarte eficiente pentru tine.

Rac (23 iulie – 22 august)

In aceasta saptamana vei gasi curajul de a aborda o persoana de care esti interesat si sa iti exprimi sentimentele. Norocul este de partea ta si sunt mari sanse sa reusesti. In afara de acest aspect, viata iti curge usor si placut fara probleme particulare. Aceasta armonie si prosperitate te fac fericit. Ca sa iti mearga si mai bine, e necesar sa fii deschis la schimbari chiar daca se simt cam intens. Trebuie sa dai drumul si poate fi greu dar unele lucruri si-au servit scopul si unele cai si-au terminat rolul. In weekend sa fii atent pentru ca pot fi oameni apropiati ce vor sa profite de tine. Stai cu ochii deschisi si gestioneaza relatia cu ei.

Fecioara (23 august – 22 septembrie)

In aceasta saptamana te vei focusa cu predilectie pe cariera care se pare ca este favorizata de planete. Ai vise si ambitii si daca faci tot ce poti mai bine din abilitatile tale, le vei vedea implinite. Separat de satisfactia morala, poti primi si recompense materiale in curand. Asta te ajuta sa capeti o gura de aer in plus si sa rezolvi obligatii presante. In amor, daca esti intr-o relatie, fii deschis la momente de pasiune in care tu si partenerul va puteti reindragosti. In familie, este un bun moment sa pui piciorul in prag. Daca oamenii trag de tine in toate directiile, nu te poti focusa pe prioritati. Este real, urasti confruntarile dar vine un moment in care e mai important sa ai grija de tine insuti. Acum este un asemenea timp.

Balanta (23 septembrie – 22 octombrie)

Ai muncit din plin in ultimul timp si probabil ca o simti. Din fericire, Cosmosul iti da ocazia perfecta sa iti restructurezi stilul de viata si rutinele chiar acum. Este indicat sa ii lasi pe altii sa se ocupe de diverse activitati de facut, chiar daca nu e stilul tau. Judecata poate sa nu iti fie foarte clara, gratie presiunilor din ultimul timp. Lasa initiativele altora ca sa eviti greseli. Finantele incep sa arate bine, deci tine de un plan potrivit care sa te mentina in siguranta. Venus se muta in sectorul tau de creativitate si romantism si iti aduce oportunitati sa iti expui talentele si poate chiar sa revii in ringul de intalniri romantice sau macar sa petreci timp de calitate cu partenerul.

Scorpion (24 octombrie – 22 noiembrie)

Vrei sa te promovezi mai bine ? Acum este timpul. Ai un beneficiu intens in sectorul de creativitate si exprimare de sine, ceea ce inseamna ca esti gata sa faci totul pentru lansarea unui produs sau proiect sau pentru a primi recunoasterea dorita. Dar nu forta cu privire la cat de repede se va intampla, e mai bine sa plantezi seminte si sa le urmaresti cum cresc. Ia-ti timp pentru ca timpul potrivit este totul. Saptamana aceasta iti da abilitatea sa faci si acele schimbari necesare ca sa devii mai calm si mai satisfacut in viata ta. Chiar daca pot aparea unele obstacole, nu le lasa sa te dezamageasca. Ai incredere in tine si in abilitatile tale si, cu ajutorul oamenilor din jur, vei reusi orice.

Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Saptamana iti poate aduce o anumita iritare pentru ca unele aspecte importante au fost amanate si asta nu e pe gustul tau. Este si contributia ta daca stai pasiv si nu faci nicio actiune concreta de a duce lucrurile mai departe. Munceste din plin pentru ca este singurul mod de a ajunge unde vrei. Nimic nu se intampla din senin fara contributia ta activa. Obiective mari inseamna si implicare pe masura.

Aspectele de acasa iti pot lua si ele destul timp si atentie. Oricum, cu Venus in Capricorn, ai putea simti ca e mai bine sa spui exact ceea ce gandesti. Stai drept cu ce crezi tu si nu te juca de-a fauritorul de pace. Este mai bine sa fii vazut acum.

Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Saptamana aceasta, energia ta si forta de a fi decis sunt foarte mari si te ajuta sa iei decizii, sa pui lucrurile la punct si chiar sa scapi de unele probleme care te-au suparat de ceva timp. Asta iti va imbunatati atmosfera de munca si in relatii, unde lucrurile au fost mai intense in ultimul timp. In finante, organizeaza-te si actioneaza cu disciplina. Exista acum si un focus puternic pe sectorul tau de vorbit si gandit, mintea ta este foarte activa. Atat ai grija la ce te gandesti si asigura-te ca ceva este chiar important inainte de a pune multa energie acolo.

Vărsător (20 ianuarie – 19 februarie)

Acum simti nevoia sa fii aventuros dar vrei si sa gandesti practic. In special in zona de bani, nu ignora orice sentiment pe care il ai cu privire la banii pe care i-a putea economisi in loc de a-i cheltui. Poate fi chiar o decizie inteleapta. Si Venus in Capricorn te poate incuraja sa faci maximum din orice gestionezi acum. Iesi in lume si fa ca totul sa se intample asa cum vrei. Ai toata energia disponibila sa iti pui viata in ordine ca sa te poti bucura de un trai linistit si armonios. Gandeste pozitiv si visele se vor implini. La munca, te vei bucura de colaborari bune si echilibrate care sa iti dea linistea de a te ocupa de planurile tale, chiar si cu ajutorul colegilor tai.

