Soarele in Capricorn, pragmatic si direct, formeaza un quincunx neobisnuit cu Marte in Leu, ceea ce poate starni tentatia de a sfida asteptarile si de a adopta un comportament de rebel fara cauza. Luna va intra in misterioasa zodie a Scorpionului, inainte de a forma doua cuadraturi dificile consecutiv: mai intai cu Pluto, jucatorul de putere din Varsator, si apoi cu Marte. Tensiunile pot izbucni chiar si la cea mai mica provocare — dureros! Confruntarile nu au mari sanse sa duca la un rezultat pozitiv.

BERBEC

Ai putea avea ceva dificultati din a demara ce ai de facut azi. ar putea fi mai bine sa iti dedici ziua planificarii. Fii realist si intelept in actiunile tale. Fii constient de pasii pe care ii ai de parcurs ca sa atingi un anumit obiectiv. Cand esti in dubiu, abordeaza o directie mai conservatoare si cunoscuta. Vei vedea ca gasesti mult suport pe acea cale. Nu te lasa distras pe drum, ramai concentrat pe tinta ta.

TAUR

Adu-ti emotiile cu picioarele pe pamant azi. imaginatia ta o poate lua la goana si sa te ia si pe tine cu ea. Daca nu privesti realitatea drept in fata, ai putea ajunge in bucluc mai tarziu. Cu cat te avanti mai tare, cu atat poti cadea mai tari. Asigura-te ca zbori avand o parasuta functionala. Fii realist despre situatia ta curenta si actioneaza cu incredere. Asigura-te ca ai toate datele inainte de a seta obiective si planuri.

GEMENI

Incearca sa nu fii extravagant astazi. Iti este mult mai bine sa fii mai ponderat si la un nivel mai jos. Focuseaza-te pe tine si pe ce ai de facut. Nu pierde timpul incercand sa atragi atentia altora. Lasa-i sa se descurce singuri in timp ce te concentrezi pe treburile si obiectivele tale. Abordeaza-ti toate proiectele cu gust. Vei vedea ca poti fi foarte productiv cat timp ramai focusat si calm.

RAC

Astazi este o zi terifica in care vei vedea ca lucrurile merg foarte lin si usor. Ai o abordare de inima usoara care te va ajuta sa iti faci treburile bine si la timp. Asigura-te ca esti pe terem stabil inainte de a face urmatorul pas inainte. Tu ai abilitatea de a atinge varful multor munti, deci nu pierde timpul. Pune-ti cizmele si incepe sa urci.

LEU

Exista un ton serios al zilei pentru tine, deci ia asta in considerare atunci cand ai chef sa faci glume unor prieteni. Mentine lucrurile in contact cu realitatea. Tine aproape de casa si ai grija de sarcinile servile. Ia plante pentru casa, fa activitati domestice necesare dar care sa iti aduca si placere. Tu ai o natura disciplinata care te va ajuta sa faci tot ce ti-ai propus.

FECIOARA

Adu stabilitate in emotiile tale azi. tu ai tendinta sa duci lucrurile la extrem, trecand de la inaltimi incredibile la caderi uluitoare. Da-i sistemului tau nervos o pauza si calmeaza-te. Du-te la o plimbare prin aer liber sau parc. Asigura-te ca toate actiunile tale sunt rationale si bine planificate. Vezi sa ai emotiile sub control inainte de a interactiona cu altii.

BALANTA

Ai grija de casa ta astazi, atat fizic cat si emotional. Vezi ca facturile sa fie platita si dormitorul aranjat. Nu uita sa cureti si praful de sub pat precum si demonii din interiorul mintii tale. Realizeaza faptul ca e foarte posibil sa rulezi sistemul de operare al altcuiva care a ramas intepenit in computerul tau. Inlocuieste-l cu propriul tau soft program inainte de a merge mai departe.

SCORPION

Mergi tot inainte si actioneaza cu incredere. Vei vedea probabil ca esti mult mai stabil si impamantat, fiind astfel liber sa explorezi si sa iti asumi mai multe riscuri decat ai face-o in mod normal, spun astrologii Sfatul Părinților. Intuitia ta poate fi puternica, deci nu ezita sa te bazezi pe ea. Asigura-te ca actiunile iti sunt clare si hotarate. Tu ai multa putere, deci foloseste-o intelept.

SAGETATOR

Iti poate fi greu sa ridici un proiect de la sol si sa il duci mai departe. Poate ca acesta este un semn ca el trebuie sa ramana acolo, pe loc. Renunta la actiuni daca ele nu ies usor. Revino la ceva mai multa planificare si vezi ca ce faci sa aiba la baza o gandire buna. Testeaza franele inainte sa te duci la munte. Vei vedea ca vei realiza multe azi daca ramai focusat si disciplinat.

CAPRICORN

Termina orice nu ai reusit sa faci zilele trecute. Dimineata ca sa planifici, dupa-amiaza sa executi si seara sa te relaxezi. Fii constient de timpul pe care il ai la dispozitie si limitarile tale fizice si mentale. Adu-ti visele inapoi pe pamant si fii realist despre obiectivele tale. Fa-ti timp sa pui un strat suplimentar de ceara pe masina. Acest efort te va servi pe termen lung.

VARSATOR

Ia-o mai usor azi, desi e zi de luni. Inca trebuie sa iti reincarci bateriile. Tine aproape de casa si ia din greutatea ce iti apasa pe picioare de la atatea drumuri. Convinge pe cineva sa iti faca un masaj sau chiar mai bine, mergi la un profesionst. Meriti o pauza. Dupa ce te repui pe picioare, ia in calcul toate ramificatiile oricaror actiuni de facut inainte de a incepe. Planifica-ti miscarile cu atentie. Fii puternic si decis, nu grabit si haotic.

PESTI

Simte-te liber sa avansezi spre planurile tale. Este o zi excelenta sa actionezi. Ai petrecut mult timp adunand date folositoare si analizandu-le. Acum este timpul sa pui aceasta informatie la treaba utila. Esti ajutat cu o portie in pls de incredere de sine si putere emotionala. Abordarea ta conservatoare si cu picioarele pe pamant va fi recompensata din belsug. Nu ai putea cere o zi mai productiva !

