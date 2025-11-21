Horațiu Potra, împreună cu fiii săi, au fost repatriați joi din Dubai. Aceștia se aflau acolo de mai multe luni și vor fi acum judecați în România pentru tentativă de lovitură de stat.

Reamintim că Potra a fost arestat pe aeroportul din Dubai pe 24 septembrie alături de fiul și nepotul său, în timp ce se pregăteau să se îmbarce într-un zbor spre Moscova, a insistat anterior asupra nevinovăției sale: „Nu mă ascund, nu am de ce să mă ascund. Îmi e dor de familie și vreau să pot privi lumea în ochi, știind că am ales adevărul, nu frica”.

Pe lângă acuzațiile legate de ordinea constituțională, Horațiu Potra este vizat și de acuzații de evaziune fiscală – pentru venituri obținute din activități de mercenariat în Africa – și de acuzații privind finanțarea ilegală a campaniei lui Călin Georgescu, prin oferirea de bani și plata chiriei lunare pentru o limuzină de lux utilizată de candidatul prezidențial.