Contraofensiva ucraineană de la nord-est de Harkov înregistrează progrese semnificative și va avansa probabil până la granița cu Rusia în următoarele zile sau săptămâni, arată analiza Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

Această ofensivă ucraineană este probabil menită să împingă forțele rusești în afara razei de acțiune a artileriei din orașul Harkov și să se îndrepte spre granița cu regiunea rusă Belgorod.

Contraofensiva ucraineană forțează unitățile rusești destinate să fie desfășurate în altă parte să se redisloce pe frontul din Harkov pentru a opri atacurile ucrainene.

