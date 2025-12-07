Serviciile de urgență – poliție, ambulanțe și pompieri – au fost chemate la fața locului la scurt timp după ora 08:00. Potrivit Poliției Metropolitane, un grup de bărbați ar fi pulverizat substanța iritantă asupra mai multor persoane înainte de a părăsi zona. Un bărbat a fost reținut sub suspiciunea de agresiune, în timp ce căutările pentru identificarea altor suspecți continuă.

Trafic perturbat și acces restricționat

Tunelurile de acces către Heathrow au fost închise temporar, iar serviciile London Underground și Elizabeth Line au fost suspendate. Intrarea în parcarea „short stay” a fost de asemenea blocată, generând cozi semnificative de vehicule.

Mai mulți șoferi de autobuz au fost sfătuiți să rămână în vehicule, fără a coborî, pe durata operațiunilor poliției. Imagini publicate pe rețelele sociale arată ofițeri înarmați verificând vehiculele din parcare, în timp ce pasageri și șoferi rămân blocați.

Un conducător auto a scris pe platforma X: „Blocaj total la Heathrow T3. Sunt aici de aproape o oră, poliția înarmată verifică fiecare mașină.”

Declarațiile autorităților

Un purtător de cuvânt al Poliției Metropolitane a precizat:

„Polițiștii se află la Heathrow pentru a investiga circumstanțele în care mai multe persoane au fost agresate în această dimineață. Ofițerii au fost chemați la ora 08:11 la o parcare supraetajată de la Terminalul 3. Un bărbat a fost arestat sub suspiciunea de agresiune, iar investigațiile pentru identificarea altor persoane implicate sunt în desfășurare.”