”Avizul va veni relativ repede în sensul că CSM a convocat deja adunările generale pentru luni și marți, ceea ce înseamnă că cel mai probabil miercuri, joi, vor da acel aviz care evident va fi negativ, asta o știm cu toții.

De ce Consiliul Superior al Magistraturii face acest lucru, și anume, se grăbește? E pentru un considerent simplu pentru că toată campania Guvernului s-a îndreptat împotriva CSM pe ideea că datorită lui și întârzierii lui am pierde acei bani din PNRR.

Cred că cei din CSM vor să dovedească că lucrurile nu stau așa, vor da un aviz așa cum s-a solicitat repede, adică săptămâna viitoare. Banii oricum vor fi pierduți pentru un considerent foarte simplu care văd că l-a și recunoscut domnul ministru Pîslaru, printre rânduri așa, și anume, că una trebuia să facem potrivit acelui jalon, și cu totul altceva facem în realitate.

De fapt, toată această presiune cu banii pe care îi pierdem a fost folosită la nivelul discursului retoric și destul de agresiv din partea Guvernului pe magistrați să accepte aceste modificări și să îi pună eventual la zid și mă rog, să asmută cumva populația împotriva lor”, a declarat Toni Neacșu.