Inca nu se cunosc sumele exacte ce vor fi deblocate de Guvern pentru a-i ajuta pe oamenii ale caror case au fost distruse de suflul exploziei din seara de sambata spre duminica, de la Crevedia.

Eexcutivul asteapta evaluarea finala din partea Consiliului Judetean Dambovita inainte de a face acest lucru.

In tot acest timp, oamenii sunt disperati. Ei nu mai pot locui in casele aflate in imediata apropiere a zonei unei s-a produs explozia si asta fie deoarece locuinta acestora este serios afectata, fie din lipsa apei care a fost oprita in zona.

Oamenii asteapta sa vada cum arata casele lor, sa vada care sunt pagubele pentru ca ei nici macar nu stiu asta intrucat pana in prezent nu au fost lasati sa intre in casa.

Localnicii spun ca au inauntru pastile, acte, dar si bunuri agoniste pe parcursul unei vieti.

"Il spalam pe sot cand am vazut foc si fum. A inceput explozie dupa explozie. Am sunat la 112, dar nu raspundea - probabil ca erau foarte apelati. Am sunat la politie si le-am spus sa vina pompierii. Le-am spus ca arde GPL-ul, ca sarim in aer - suntem foarte aproape. Au trimis echipe...

Am venit sa iau medicamentele sotului, dar nu m-au lasats a intru in casa. Un politist mi-a luat numarul de telefon si a zis ca o sa ma sune... Nu stiu cat de mari sunt pagubele ca nu am intrat in casa. Am actele (de luat - n.r.) si ce am adunat intr-o viata", a marturisit o femeie pentru Realitatea PLUS.