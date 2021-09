Conducerea Parlamentului a convocat, în această după-amiază, ședința Birourilor Permanente Reunite (BPR) pentru a dezbate calendarul celor două moțiunii de cenzură. Decizia vine după ce judecătorii CCR au stabilit că moțiunea USR-PLUS- AUR poate să-și continue parcursul, astfel că BPR pot stabili un calendar în acest sens.

În urmă cu scurt timp, judecătorii CCR au decis că există un conflict constituțional între Guvern și Parlament, astfel încât sesizarea Guvernului din acest punct de vedere a fost admisă. În schimb, aceiași judecători spun că semnăturile pe moțiunea USR-AUR sunt valide, fapt ce însemnă că moțiunea poate fi dezbătută și votată. Decizia este definitivă şi general obligatorie.

Imediat după decizia CCR, social-democrații au anunțat, prin vocea prim-vicepreședintelui Sorin Grindeanu, că moțiunea de cenzură a partidului pe care îl reprezintă a fost depusă și așteaptă că USRP-LUS și AUR să o voteze.

”Așteptăm să fie convocat Biroul Permanent Reunit, astfel încât acest guvern să plece acas. Am depus moțiunea „Stop sărăciei, scumpirilor şi penalilor. Jos Guvernul Cîţu!". Lumea în țara asta trebuie să repecte anumite legi. CCR a hotărât în unanimitate că există conflict constituțional între guvern și Parlament, astfel încât sesizarea guvernului a fost admisă. Totodată, dacă CCR admite sesizarea, PSD depune moțiunea și asta am și făcut. Calendarul pentru dezbatere și vot trebuie să fie cât mai scurt. Cealalată moțiune are probleme. Eventual, poate mai vor să depună încă o moțiune, după a noastră, daca a noastră nu trece. Înțeleg ca CCR, o instituție pe care o respectăm, spune că există conflict. Iar asta înseamnă că procedura nu a fost în regulă. De ce să ne încurcăm în proceduri ca să dăm posibilitatea guvernului Cîțu s-o mai atace încă o dată și încă o dată?! Hai s-o votăm pe cea a PSD. Marcel Ciolacu a avut discuții cu președintele AUR și sperăm că va fi convocat BPR. E treaba lor ce fac, noi am depus o moțiune legală, cu 157 de semnături, haideți să votăm mai repede. Iar acest guvernul să plece acasă. Dincolo de declarații, știu că e congres la USRPLUS, dar au spus că vor vota moțiunea. Dacă moțiunea trece, se intră în etape constituționale, acest guvern trebuie să pelce acasă, iar apoi președintele dacă să cheme partidele la Cotroceni, noi avem o singură soluție: alageri anticipate!”, afirma Grindeanu.

Un îndemn la vot a fost lansat și de președedintele PSD, Marcel Ciolacu: ""După decizia CCR luată în unanimitate, 8-0, singura soluție legală e moțiunea PSD. Îi invit pe colegii din Parlament de la USRPLUS și AUR să vină să voteze această moțiune. În acest moment judecătorii CCR au decis că este conflict. Chiar dacă trece moțiunea, premierul poate sesiza CCR pentru că moțiunea e neconstituțională. E logic ce a fost azi și e corect. Cei care au depus moțiunea ar trebui să-și retragă moțiunea, să o depună din nou și atunci intră în procedură normală. Dacă se forțează și moțiunea USR-PLUS, câștigător e Florin Cîțu. Propun un calendar strâns: joi citirea moțiunii de cenzură și luni votul pentru ca Guvernul Cîtu să plece cât mai repede".