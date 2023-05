Angajatii din CFR ameninta si ei cu greva. Si aici vorbim despre nemultumiri legate de salarizare.

Situatia este de-a dreptul dramatica avand in vedere ca profesorii sunt deja in strada de 3 zile, iar greva continua si maine. In plus de asta, angajatii din Sanatate au ajuns si i cu cutitul la os, amenintand ca ar putea recurge si ei la proteste.

Stire in curs de actualizare.