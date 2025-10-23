Astfel, a fost aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la HG nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

"Prin hotărârea aprobată de Guvern se majorează limita valorică până la care persoanele asigurate au dreptul la prescripții medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, proporțional cu majorarea cotei de TVA care se aplică pentru livrarea medicamentelor începând cu 1 august 2025. Astfel, limita lunară de 330 de lei se majorează la 336 lei, decizie ce contribuie la menținerea accesului la medicamente compensate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără costuri suplimentare, în condiții similare celor de până la 1 august 2025, data la care a fost majorată cota de TVA pentru medicamentele de uz uman de la 9% la 11%", se arată într-un comunicat al Guvernului.

Totodată, pensionarii cu venituri de până la 2.020 de lei/lună și persoanele care suferă de boli cronice vor beneficia de medicamente compensate pentru prescripțiile a căror valoare la nivelul prețului de referință este de până la 336 lunar, comparativ cu 330 de lei cât este în prezent.