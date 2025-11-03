"Să știți că nu, eu am privit-o ca pe o acțiune politică și nu a fost o surpriză prezența lui Nicușor Dan, știm cu toții că Drulă are nevoie de proptele ca să creadă că va candida cu șanse.

Eu cred că bucureșteni au nevoie de administrație, nu de politicieni. Unii aleg să facă politică pentru că doar așa au șanse. I-au copiat inclusiv sloganul de campanie, au copiat tot de la Nicușor Dan. Noi vrem să facem administrație, nu politică.”, a spus Grindeanu.

Liderul PSD a răspuns astfel nu doar faptului că șeful statului nu respectă principiul echidistanție polticie, ci și atacurilor pe care le-au lansat reziștii din jurul lui la adresa PSD și a liderilor săi, inclusiv pe chestiuni de bucătărie internă, cum ar fi congresul extrordinar care are loc la sfârșitul săptămânii.