Grindeanu, ironii despre planurile reziștilor pentru Capitală: Nu mă mir că a venit Nicușor Dan, știm toți că Drulă are nevoie de proptele

Grindeanu este de părere că USR nu vine cu planuri serioase pentru București
Liderul PSD Sorin Grindeanu a ironizat prezența președintelui Nicușor Dan la lansarea lui Cătălin Drulă în cursa pentru primărie. Fără să critice foarte dur gestul președintelui, liderul social-democrat a sugerat că, mai degrabă, această acțiune ar putea trăda neîncrederea useriștilor în șansele propriului candidat.

"Să știți că nu, eu am privit-o ca pe o acțiune politică și nu a fost o surpriză prezența lui Nicușor Dan, știm cu toții că Drulă are nevoie de proptele ca să creadă că va candida cu șanse.

Eu cred că bucureșteni au nevoie de administrație, nu de politicieni. Unii aleg să facă politică pentru că doar așa au șanse. I-au copiat inclusiv sloganul de campanie, au copiat tot de la Nicușor Dan. Noi vrem să facem administrație, nu politică.”, a spus Grindeanu.

Liderul PSD a răspuns astfel nu doar faptului că șeful statului nu respectă  principiul echidistanție polticie, ci și atacurilor pe care le-au lansat reziștii din jurul lui la adresa PSD și a liderilor săi, inclusiv pe chestiuni de bucătărie internă, cum ar fi congresul extrordinar care are loc la sfârșitul săptămânii. 

 