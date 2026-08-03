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Politica· 1 min citire
Grindeanu, despre aderarea României la euro: „Avem nevoie de stabilitate și creștere economică”
Sorin Grindeanu, președintele PSD
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat în cadrul unei conferințe din Parlament că aderarea României la zona euro rămâne un obiectiv important, însă a subliniat că țara trebuie mai întâi să îndeplinească o serie de criterii economice.
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