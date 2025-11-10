În conferința de presă de după prima ședință a Biroului Național Permanent în noua formulă de conducere, liderul social-democrat a subliniat necesitatea unei reforme reale privind pensiile magistraților.

„Sper să avem o lege mai bună, pentru că asta de acum NU E BUNĂ. Să nu mai poți să ieși așa tânăr la pensie, să avem un cuantum normal la pensie. Și să se iasă dintr-o zonă de populism grețos pe care l-am văzut în ultimele zile la anumiți reprezentanți ai guvernului.

Dacă vrei să mergi mai departe, trebuie să găsești acea cale care să te ducă la scopul propus.

Dacă CSM ar răspunde cu aceeași monedă la populism, ar zice că ne dau avizul în 30 de zile și ratăm termenul.

Mă gândesc de câteva săptămâni că unii își doresc doar să existe această dezbatere, nu îi interesează să existe lege, să nu se piardă acei bani, ci doar să se pună în contradicție cu magistrații, să câștige capital politic", a afirmat Grindeanu.

Șeful social-democraților a mai afirmat că i-a transmis premierului Ilie Bolojan faptul că încăpățânarea sa privind proiectul legii statutului magistraților ar duce la pierderea a 230 de milioane de euro din fonduri europene, o sumă „mai mare decât suma rezultată din concedierile din administrația publică locală, unde reducerea ar fi cam de 200 milioane”.