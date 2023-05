Premierul Nicolae Ciucă a anunțat că în afară de propunerile făcute de Guvern sindicatelor din Educație și care ar fi fost deja transpuse în proiecte de acte normative, celelalte cereri ale sindicatelor sunt „unt absolut foarte, foarte greu de îndeplinit în momentul de față”. Aceasta a explicat că România ar intra și mai adânc în deficit bugetar, iar asta ar duce la pierderea fondurilor europene. Ciucă nu a explicat coerent ce înseamnă impactul măsurilor și cum acordarea creșterilor salariale și finanțarea Educației ar duce la pierderea fondurilor europene.

Declarațiile au fost făcute marți dimineața, la ceremonia de semnare a contractelor de finanțare destinate sprijinirii sistemului național de cercetare-dezvoltare prin atragerea de resursă umană înalt specializată din străinătate, inclusiv din diaspora științifică. De luni, 22 mai, în școli este grevă generală la care participă peste 70% din angajații din Învățământ.

„Este foarte clar pentru noi toți că nu putem să vedem profesorii noștri în altă parte decât la catedră, iar pe copiii noștri, elevi sau studenți, în amfiteatre. Nu cred că în momentul de față este momentul prin care să putem să rezolvăm problemele blocând anul școlar. De aceea, mă angajez personal, am discutat și cu președintele Camerei Deputaților, domnul Marcel Ciolacu, astăzi vom continua dialogul, vom avea întâlniri cu asociația părinților, cu asociația elevilor și vom face în așa fel încât pe bază de dialog să rezolvăm problema făcând încă odată apel și la liderii de sindicat și la cadrele didactice să înțeleagă măsurile pe care noi le-am luat.

Ieri tocmai s-au votat legile educației, este un pachet de legi, legea învățământului preuniversitar și legea învățământului universitar. Recunosc aci excelențele voastre, domnilor rector, profesori, care au fost implicați în procesul de dezbatere. Este, din punctul meu de vedere, cel mai dezbătut pachet de legi din România, cel puțin cât știu eu până la acest moment. Trebuie să le punem în aplicare, trebuie să facem în așa fel încât până la începutul anului școlar legile să poată să intre în funcțiune și să producă efecte . am decalat, ne-am angajat și am decalat întreg procesul de elaborare a legii salarizării prin care se elimină inechitățile și se duce învățământul pe locul care i se cuvine.

Am găsit, de asemenea, resurse să putem să asigurăm acei bani, acele bonificații pentru debutanți în învățământ. Am înțeles foarte bine, este corect, vom proceda la această măsură, este în dezbatere publică proiectul de hotărâre de guvern, proiectul de ordonanță de urgență.

Am înțeles problemele personalului didactic și auxiliar, de asemenea le tratăm în egală măsură și vom face în așa fel încât să fie rezolvate, dar celelalte chestiuni pe care le-am discutat la întâlnirea cu sindicatele sunt absolut foarte, foarte greu de îndeplinit în momentul de față în condițiile în care, și încă o dată fac apel, trebuie să înțelegem că România, ca să poată să beneficieze în continuare de fondurile europene, iar fără fonduri europene trebuie să recunoaștem că nu am fi ajuns aici, fără fonduri europene nu putem să ne îndeplinim obiectivele de dezvoltare, de recuperare a disparităților față de celelalte țări europene. Și spuneam că avem o ținta de deficit pe care trebuie s-o îndeplinim, nu putem să sporim în acest moment cheltuielile, pentru că absolut orice astfel de cheltuială produce efect pe deficit și odată ce am pierdut controlul asupra deficitului este clar că nu ne mai îndeplinim obiectivele și intrăm într-o altă paradigmă, pe care nu știu cine o va controla.

Sigur, eu mă apropii de sfârșitul mandatului, nu ar fi nici onest, nici corect și nici principial să predau un mandat care să aibă probleme, să aibă, oricum sunt probleme, orice asumare de mandat presupune de la sine și asumarea problemelor, nimeni nu le două situații rezolvată și s-o guvernăm, venim la guvernare ca să rezolvăm problemele, dar încă odată o astfel de chestiune n-aș putea să o fac pentru că nu mi se pare, cum spuneam, nici principial și nici onest și este o chestiune care are continuitate, într-o coaliție care și-a asumat guvernarea într-o situație deosebit de dificilă pentru țara noastră”.