Conform corespondenţei văzute de The Guardian, un alt activist reţinut a afirmat că forţele israeliene au făcut fotografii în care Thunberg ar fi fost forţată să ţină steaguri. Identitatea steagurilor nu este cunoscută.

Într-un e-mail trimis de Ministerul Afacerilor Externe suedez persoanelor apropiate lui Thunberg, un oficial care a vizitat-o pe activistă în închisoare a spus că ea a afirmat că era ţinută într-o celulă infestată cu ploşniţe, cu foarte puţină mâncare şi apă.

„Ambasada a reuşit să se întâlnească cu Greta”, se arată în e-mail. „Ea a informat că suferă de deshidratare. Nu a primit cantităţi suficiente de apă şi hrană. De asemenea, a declarat că a dezvoltat erupţii cutanate, pe care le suspectează a fi cauzate de ploşniţe. A vorbit despre tratamentul dur şi a spus că a stat mult timp aşezată pe suprafeţe dure.”

„ O altă persoană reţinută ar fi declarat unei alte ambasade că a văzut-o [pe Thunberg] fiind forţată să ţină steaguri în timp ce erau făcute fotografii. Ea s-a întrebat dacă imaginile cu ea au fost distribuite”, a adăugat oficialul ministerului suedez.

Thunberg se numără printre cei 437 de activişti, oficiali şi avocaţi care fac parte din Global Sumud Flotilla (GSF), o coaliţie de peste 40 de nave care transportă ajutoare umanitare şi al cărei obiectiv era să încalce blocada maritimă impusă de Israel asupra Gazei de 16 ani.

De joi până vineri, forţele israeliene au interceptat toate ambarcaţiunile şi au reţinut toţi membrii echipajelor aflate la bord. Majoritatea dintre ei sunt închişi la Ketziot, cunoscută şi sub numele de Ansar III, o închisoare de maximă siguranţă din deşertul Negev, utilizată în principal pentru detenţia prizonierilor palestinieni, mulţi dintre aceştia fiind acuzaţi de Israel de implicare în activităţi militante sau teroriste.

În trecut, activiştii reţinuţi de Israel nu erau urmăriţi penal, ci prezenţa lor era tratată ca o chestiune de imigrare.