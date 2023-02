Bunicii care au grijă de nepoții lor ar putea să primească o indemnizație până la 1.500 de lei pe lună, potrivit unor proiecte de modificare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor. În situația în care copilul are sub 6 luni, respectiv un an în cazul copiilor cu dizabilități, atunci bunicii ar primi suma de 1.500 de lei pe lună. Dacă nepotul are peste 6 luni, suma lunară va fi de 650 de lei.