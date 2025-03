De asemenea, s-a constatat că meniul nu avea aviz medical, iar unitatea funcționa cu un număr de copii peste capacitatea autorizată.

Ce au anunțat autoritățile

Controlul a avut loc la grădinița cu program prelungit "Curcubeul Magic", situată pe Bulevardul 1 Mai. Inspectorii au verificat, printre altele, calitatea alimentației oferite copiilor. Cântărirea unor porții reprezentative din meniul zilei a relevat diferențe semnificative față de gramajele stabilite. De exemplu, în loc de 50 de grame de carne per porție, cantitatea reală era, în medie, de doar 20 de grame, unele porții având chiar doar 6 grame. Totodată, porțiile de mămăligă erau sub 100 de grame, deși rețetarul prevedea 150 de grame, iar combinația de brânză și smântână avea aproximativ 30 de grame, mult sub cantitatea normată de 100 de grame.

"Copiii primeau porții mult mai mici decât cele asumate contractual și afișate la avizier, ceea ce constituie o practici comercială înșelătoare," a declarat Horia Constantinescu, șeful CJPC Constanța.

Mai mult, s-a constatat că meniul zilnic nu fusese avizat de un cadru medical, o cerință esențială pentru siguranța nutrițională a copiilor.

Alte probleme descoperite de inspectorii CJPC includ supraaglomerarea unității. Deși autorizată pentru 160 de copii în program prelungit, grădinița avea înmatriculați 267 de copii. De asemenea, s-au identificat deficiențe în ceea ce privește igiena spațiilor destinate preparării și servirii mesei.

Ca urmare a acestor nereguli, comisarii ANPC au aplicat sancțiunea de 25.000 de lei, solicitând remedierea imediată a deficiențelor constatate.