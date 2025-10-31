În imaginile surprinse, un tânăr se apropie de un cuplu de pensionari într-un supermarket, ținând în mână un telefon mobil, pe care îl apropie de telefonul pensionarului. Cei doi bătrâni, inițial surprinși, nu au înțeles imediat ce se întâmplă. Imediat după ce îl apropie, telefonul tânărului scoate un sunet de tip „beep”, iar acesta le adresează o solicitare complet neașteptată: „Aveam nevoie de 25 de lei pe cont să plătesc aici la casă”. Cuplul de pensionari începe să se precipite, dar tânărul nu se lasă și mai apropie telefonul încă o dată, apoi spune: „Ah, încă 25 de lei. Haideți că nu e o sumă mare”.

Reacția pensionarilor nu a întârziat: îl ceartă cu voce tare și amenință că îl vor trage la răspundere pentru gestul făcut. „Cu ce drept iei tu bani de pe cardul nostru?” se aude în clip, apoi amenință că cheamă poliția. Tânărul, aparent mulțumit de reacția lor, filmează întreaga scenă și o postează ulterior pe rețelele sociale.

Clipul a atras rapid atenția publicului. Unii au spus că farsele de acest fel sunt prea provocatoare pentru persoanele mai în vârstă, care nu au fost obișnuite să fie abordate în acest mod. Alții au comentat că scena este o dovadă a felului în care unele „provocări virale” pot ieși complet din control și pot stârni reacții neașteptate.

Unii internauți au catalogat gestul drept o „glumă periculoasă”, subliniind că panicarea vârstnicilor nu ar trebui să fie folosită ca sursă de divertisment. Alții au atras atenția asupra efectelor psihologice pe care astfel de farse le pot avea asupra persoanelor mai în vârstă, care se pot simți vulnerabile sau expuse la fraudă. Clipul a generat discuții aprinse despre limitele umorului și responsabilitatea celor care postează astfel de materiale online.

